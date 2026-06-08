Cu ce echipă ține Eugen Tomac la Cupa Mondială

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a trecut de la negocierile cu partidele pentru formarea noului Guvern direct la fotbal. Întrebat de Mihai Gâdea ce echipă susține la Campionatul Mondial, Tomac nu a indicat un nume clar, însă a declarat că și-ar dori ca trofeul să fie câștigat de o reprezentativă europeană.

Eugen Tomac a afirmat că are simpatii pentru mai multe naționale participante la ediția din 2026 a Cupei Mondiale, dar a preferat să nu dezvăluie care este favorita sa. Premierul desemnat a subliniat însă că și-ar dori ca echipa câștigătoare să provină din Europa.

„Mi-aș dori să câștige o țară europeană. Am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine, dar mi-aș dori să fie o echipă din Europa”, a răspuns premierul desemnat când a fost întrebat ce echipă susține în Campionatul Mondial.

Joi începe cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale

Fanii fotbalului se pregătesc pentru cea mai mare ediție a Cupei Mondiale din istoria competiției. Turneul, găzduit de Statele Unite, Canda și Mexic va începe pe 11 iunie și aduce o schimbare majoră: pentru prima dată vor participa 48 de echipe, față de 32 la edițiile anterioare.

Extinderea numărului de participante implică și o durată mai mare a competiției. Astfel, Cupa Mondială 2026 se va desfășura pe parcursul a 39 de zile. Meciul de deschidere este programat pe 11 iulie, între Mexic și Africa de Sud.

Calendarul Cupei Mondiale 2026

Faza grupelor: 11 – 27 iunie 2026

Șaisprezecimi de finală: 28 iunie – 3 iulie 2026

Optimi de finală: 4 – 7 iulie 2026

Sferturi de finală: 9 – 11 iulie 2026

Semifinale: 14 – 15 iulie 2026

Finala mică: 18 iulie 2026

Finala Cupei Mondiale 2026: 19 iulie 2026

Sursa video: Antena 3

RECOMANDAREA AUTORULUI: