Eugen Tomac prezintă primele propuneri de miniștrii la Externe, Cultură și Dezvoltare: „Cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet”

Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat primele propuneri pentru viitorul Cabinet tehnocrat. Acesta a afirmat, totodată, că lista componenței viitorului executiv nu a fost finalizată și a precizat că vrea să aibă cel puțin trei propuneri, pentru fiecare minister.

Eugen Tomac a menționat mai multe nume ce ar urma să facă parte din noul Executiv. Pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe, Tomac l-a anunțat pe Luca Niculescu, secretar de stat în momentul de față în Ministerul Afacerilor Externe.

„Mă bucur că vom avea la Ministerul de Externe un profesionist care a reușit să convingă partenerii noștri ca România să-și atingă toate obiectivele pe care le are de parcurs și sperăm că în acest an să fim acceptați în OCDE, domnul ambasador Luca Niculescu, secretar de stat în momentul de față în Ministerul Afacerilor Externe. Mă bucur foarte mult că ambasadorul nostru la NATO, Dănuț Neculăescu, a acceptat să vină pentru portofoliul de Ministru de Externe”.

„Urmează ca, cel târziu, miercuri să finalizez formula de cabinet”

Premierul desemnat a mai anunțat propunerile de la Cultură și Ministerul Dezvoltării:

„Domnul profesor Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării”. „Încerc să aduc o echipă de profesioniști pentru că țara are nevoie în momentul de față de oameni foarte bine pregătiți care știu ce au de făcut din a doua zi”, a mai spus Tomac.

„De aceea doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet”, puncta premierul, după discuții cu Partidul Național Liberal.

FOTO: Gândul

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