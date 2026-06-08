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Refuzat de PNL și USR, Guvernul Tomac depinde de voturile PSD, UDMR și ale minorităților. De unde ar mai putea primi susținere

Refuzat de PNL și USR, Guvernul Tomac depinde de voturile PSD, UDMR și ale minorităților. De unde ar mai putea primi susținere
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Miza politică a momentului este cine l-ar putea susține pe premierul desemnat, Eugen Tomac, pentru a-și valida Cabinetul în Parlament. Până în prezent, AUR a informat deja că nu îl va susține, PNL a spus răspicat că un guvern tehnocrat nu reprezintă o soluție, iar USR a avut aceeași abordare. Eugen Tomac are nevoie de minim 233 voturi în Parlament pentru a-și trece guvernul.

Premierul desemnat Eugen Tomac a început, luni, seria consultărilor cu partidele politice pentru a obține susținerea necesară învestirii guvernului său tehnocrat. Cu doar 10 zile la dispoziție pentru a strânge majoritatea necesară în Parlament, următoarele negocieri sunt decisive pentru viitorul Executiv.

AUR nu va susține premierul desemnat de Nicușor Dan. PNL și USR fac front comun și nu ar vota Guvernul Tomac

Sondaj Gândul: „Susții decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Eugen Tomac?”

Sondaj Gândul: „Susții decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Eugen Tomac?”

PNL a anunțat într-un comunicat că va analiza cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune. Însă, liberalii reamintesc că nu vor face parte din niciun guvern în care PSD este prezent.

În plus,  după consultări, Ilie Bolojan a anunțat clar: „Un guvern care nu se bazează pe un o susținere politică explicită nu reprezintă o soluție pentru România, nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”.

De asemenea, partidul condus de premierul demis Ilie Bolojan subliniază că nu va susține și nici nu va gira un program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare.

La rândul său, principala voce din opoziție, AUR, a anunțat, prin vocea președintelui George Simion, că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de învestitură pentru un nou guvern. Formațiunea a punctat că un Executiv Tomac nu se bucură de sprijinul său.

USR urmează linia PNL

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, luni, după negocierile cu Eugen Tomac, că greu vede o susținere USR pentru Guvernul Tomac.

Liderii USR, după discuția cu Eugen Tomac

Fritz a spus că moțiunea de cenzură „a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci în fiecare săptămână vine cu proiecte noi de legi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan”.

Liderul USR susține că un guvern tehnocrat, cu girul PSD, „ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul”.

Dominic Fritz a spus că vor urma consultări în USR cu privire la susținerea guvernului: „I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Asta înseamnă că vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului, vom avea un vot în Comitetul politic al partidului, comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu, între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară guvernamentală cu PSD”.

Fritz a precizat că o decizie finală va fi luată după prezentarea listei finale a miniștrilor din viitorul guvern.

Ministrul USR Radu Miruță a declarat, înaintea consultărilor dintre USR și Eugen Tomac, că partidul său se aliniază cu PNL, privind decizia finală asupra premierului desemnat. Partidul va organiza consultări în teritoriu pentru decizia finală.

Radu Miruță, ministru USR al Apărării

Radu Miruță, ministru USR al Apărării

„Deocamdată ascultăm care este propunerea domnului Tomac, să vedem cum ceea ce propune domnul Tomac se suprapune cu analiza pe care noi o avem la USR, pe care am comunicat-o în spațiul public. Urmează ca și noi să avem o discuție cu colegii din județe, care sunt elementul nostru de bază în această situație politică. Așteptăm să vedem, cu experiența din Guvern, cu problemele pe care le-am văzut în Guvern, cam care sunt propunerile domnului Tomac abordând aceste probleme fără de care România va avea mai mult de suferit.

  • Decizia luată este de a ne coordona cu PNL. Noi n-am apucat să ne întâlnim cu domnul Tomac. Nu știu care este viziunea domnului Tomac. Domnul premier Bolojan probabil că a declarat asta după ce a discutat cu domnul Tomac. Haideți să vedem și noi cum arată discuția la USR cu domnul Tomac.”, a declarat Miruță.

PSD l-ar susține pe șeful PMP, dar cu condiția redresării economice

Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați, a precizat luni că PSD nu va vota Guvernul Tomac într-o situație foarte clară. Și anume, în cazul în care acesta intenționează să majoreze taxele.

Reprezentantul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, sustine declaratii de presa la finalul consultarilor cu presedintele in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru si formarii unui nou guvern, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Concret, social-democrații așteaptă să vadă programul guvernamental. Mai precis măsuri de sprijin al IMM–rilor: „Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea IMM-urilor românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul PSD”.

În egală măsură, Zamfir subliniază că Eugen Tomac va avea sprijinul PSD doar dacă programul său de guvernare va include măsuri cu privire la protejarea persoanelor cu venituri mici și medii. O altă condiție pentru sprijinirea Guvernului Tomac este să vină cu o corecție cu privire la CASS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități instituit de guvernul demis.

Social-democrații mai cred că Eugen Tomac ar trebui să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază.

UDMR a lansat un avertisment: „A avut ieșiri agresive la adresa comunității maghiare”

Așadar, în acest context extrem de dificil, învestirea Cabinetului Tomac depinde crucial de susținerea PSD, UDMR și a minorităților. Conducerea UDMR decide săptămâna aceasta dacă va susține sau nu un nou executiv. Însă, o poziție preliminară a venit deja de la vârful UDMR, și nu este una favorabilă în direcția lui Tomac.

Într-un interviu acordat sâmbătă Adevărul, Csoma Botond (foto) a calificat drept „bizară” decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Tomac pentru funcția de prim-ministru. Politicianul a subliniat că europarlamentarul Eugen Tomac trebuie să ofere clarificări în legătură cu declarații anterioare tendențioase referitoare la comunitatea maghiară.

Csoma Botond, UDMR. Foto: Facebook

În opinia mea, este o propunere destul de bizară. Având în vedere faptul că domnul Tomac nu este un tehnocrat, este un politician, un președinte de partid. Partid care nu a intrat în Parlamentul României, deci există și probleme de legitimitate din punct de vedere politic.

Eu nu am văzut ca un premier politic să conducă un guvern tehnocrat. Invers s-a mai avut când un premier tehnocrat conducea un guvern politic, când a fost guvernul Isărescu. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect este profilul domnului Tomac. Nu știu dacă, într-o asemenea situație destul de dificilă din punct de vedere economic, în acest marasm în care se zbate țara, domnul Tomac are profilul necesar să scoată România din această situație.

Dar, sigur, trecând peste aceste elemente, vom avea o ședință unde vom discuta. Conducerea va primi un mandat să negocieze, să poarte discuții cu domnul Tomac, deci nu vrem să ne antepronunțăm. Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire în Parlament cu domnul Tomac și, în funcție de ce planuri are domnul Tomac și ce ne va prezenta, vom lua o decizie și vom vedea ce vom face, a declarat Botond.

Voturile UDMR și ale minorităților ar putea face diferența

Așa cum se știe din istorie, UDMR votează întotdeauna în funcție de interese. Așadar, dincolo de retorica oficială, este foarte posibil ca partidul minorității maghiare să se decidă să îl susțină pe premierul desemnat, dacă va considera că e în beneficiul său. De notat că UDMR nu intenționează să propună miniștri în eventualul cabinet condus de Eugen Tomac.

Dispre grupul minorităților nu a venit încă o poziție oficială. Totuși, ținând cont că acesta este născut în Basarabia, pe teritoriul actual al Ucrainei, deci aparține tot minorităților, nu este exclus să fie susținut de acestea.

La momentul actual, Parlamentul României are 465 de parlamentari – 330 de deputați și 134 de senatori – și următoarea structură:

PSD (Partidul Social Democrat): 127 mandate
AUR (Alianța pentru Unirea Românilor): 90 mandate
PNL (Partidul Național Liberal): 76 mandate
USR (Uniunea Salvați România): 59 mandate
UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România): 31 mandate
Minorități Naționale: 17 mandate
POT (Partidul Oamenilor Tineri): 14 mandate
SOS RO (S.O.S. România): 15 mandate
PACE: 11 mandate.

Așadar, la un calcul simplu, rezultă: PSD + UDMR + Minorități Naționale – 175 de mandate.
Dacă ar vota „pentru” și parlamentarii neafiliați (21 de mandate) s-ar ajunge la 196 de voturi pentru Guvernul Tomac. Dar tot ar mai fi nevoie de 37 de voturi.

Pornind de la premisa că AUR nu va vota Guvernul Tomac, ar mai putea fi obținute, teoretic, voturi de la POT (14), SOS (15) și PACE (11).

Guvernul Tomac ar strânge astfel 236 de voturi și ar „trece” examenul din Parlamentul României.

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