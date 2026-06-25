Cum a fost distras Nicușor Dan de un elicopter în timp ce vorbea despre desemnarea premierului. Imaginile au devenit virale

Declarația președintelui Nicușor Dan de la Cluj-Napoca, de miercuri, legată de desemnarea premierului, a fost perturbată de un aparat de zbor. Cel mai probabil este vorba de un elicopter, care a zburat pe deasupra locului în care președintele dădea declarații, și l-a făcut pe acesta să se uite spre cer.

În timp ce vorbea despre desemnarea premierului, Nicușor Dan și-a întrerupt declarația în fața jurnaliștilor și pentru câteva secunde s-a uitat spre cer.

Incidentul amuzant s-a produs chiar în timp ce președintele vorbea despre criza guvernamentală și despre desemnarea unui nou premier.

Președintele Nicușor Dan s-a aflat miercuri seara la Cluj-Napoca. „Sunt în drum spre Polonia”, a spus șeful statului, care a vorbit cu jurnaliștii români despre situația politică din țară.

Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică

Administrația Prezidențială a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, participarea președintelui Nicușor Dan la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, Republica Polonă, pe data de 25 iunie 2026.

Potrivit comunicatului emis, agenda reuniunii va avea ca obiectiv principal consolidarea coordonării dintre statele membre ale Uniunii Europene aflate în proximitatea Federației Ruse, în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a celorlalte instrumente europene destinate întăririi capacității de apărare a Uniunii și dezvoltării industriei europene de apărare. Vezi AICI agenda președintelui.