Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri

Premierul Ilie Bolojan se întoarce joi seară de la Bruxelles, acolo unde a participat la summitul Partidului Popular European (PPE).

Pentru un preşedinte de partid care tocmai se pregăteşte să voteze un guvern din care nu face parte niciun liberal, Bolojan a fost fotografiat într-o ipostază relaxată şi chiar amuzat.

Omul care peste câteva zile va deveni fostul premier a făcut abstracţie de toţi cei din jur pe aeroportul din Bruxelles, acolo unde aştepta, cu ochii aţintiţi în telefon, să se îmbarce într-o cursă de linie care avea să-l aducă la Bucureşti.

Foarte multe voci din PNL spun că există mari tensiuni în interiorul formaţiunii politice după ce Bolojan a dat ordin să fie votat acest guvern, iar mulţi dintre liberalii din tabăra pro-Bolojan se gândesc să nu voteze.

Sâmbătă, liberalii se întrunesc într-un nou BPN

În timpul acesta, Luca Niculescu tocmai a depus la Parlament lista noilor miniştri şi programul de guvernare.

Atât Nicușor Dan, cât și Ilie Bolojan s-au aflat joi, 15 octombrie, la Bruxelles, chiar dacă scopul și durata vizitei sunt diferite în cazul fiecăruia. Președintele a participat la reuniunea Consiliului European, iar premierul demis a fost prezent la summitul Partidului Popular European (PPE).

Gândul a aflat, în exclusivitate, că cei doi oficiali români sunt cazați la același hotel și că au avut parte de o întâlnire tête-à-tête în seara zilei de miercuri, aproape de miezul nopții.

Surse politice au transmis pentru Gândul că a fost vorba de o întrevedere cordială, la restaurantul hotelului, în care cei doi au discutat, fără presiune politică, despre buget și despre componenta de energie – informație confirmată, mai târziu, chiar de Nicușor Dan.

Întâlnirea a avut loc într-un context politic încărcat, la finalul zilei în care PNL a anunțat că votează Guvernul Niculescu, iar PSD a confirmat că va face parte din noul Executiv.

Sâmbătă, de la ora 13.00, liberalii se întrunesc în format online ca să discute dacă vor acorda votul de învestitură Guvernului Luca Niculescu, precum şi procedura de audiere a miniştrilor desemnaţi.

Gândul a aflat, din surse apropiate partidului, că aripa anti-Bolojan din partid va vota noul guvern, deşi nu include niciun liberal.