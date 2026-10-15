Prima pagină » Actualitate » Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri

Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri

Luiza Dobrescu
Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Ilie Bolojan se întoarce joi seară de la Bruxelles, acolo unde a participat la summitul Partidului Popular European (PPE).

Pentru un preşedinte de partid care tocmai se pregăteşte să voteze un guvern din care nu face parte niciun liberal, Bolojan a fost fotografiat într-o ipostază relaxată şi chiar amuzat.

Omul care peste câteva zile va deveni fostul premier a făcut abstracţie de toţi cei din jur pe aeroportul din Bruxelles, acolo unde aştepta, cu ochii aţintiţi în telefon, să se îmbarce într-o cursă de linie care avea să-l aducă la Bucureşti.

Foarte multe voci din PNL spun că există mari tensiuni în interiorul formaţiunii politice după ce Bolojan a dat ordin să fie votat acest guvern, iar mulţi dintre liberalii din tabăra pro-Bolojan se gândesc să nu voteze.

Sâmbătă, liberalii se întrunesc într-un nou BPN

În timpul acesta, Luca Niculescu tocmai a depus la Parlament lista noilor miniştri şi programul de guvernare.

Atât Nicușor Dan, cât și Ilie Bolojan s-au aflat joi, 15 octombrie, la Bruxelles, chiar dacă scopul și durata vizitei sunt diferite în cazul fiecăruia. Președintele a participat la reuniunea Consiliului European, iar premierul demis a fost prezent la summitul Partidului Popular European (PPE).

Gândul a aflat, în exclusivitate, că cei doi oficiali români sunt cazați la același hotel și că au avut parte de o întâlnire tête-à-tête în seara zilei de miercuri, aproape de miezul nopții.

Surse politice au transmis pentru Gândul că a fost vorba de o întrevedere cordială, la restaurantul hotelului, în care cei doi au discutat, fără presiune politică, despre buget și despre componenta de energie – informație confirmată, mai târziu, chiar de Nicușor Dan.

Întâlnirea a avut loc într-un context politic încărcat, la finalul zilei în care PNL a anunțat că votează Guvernul Niculescu, iar PSD a confirmat că va face parte din noul Executiv.

Sâmbătă, de la ora 13.00, liberalii se întrunesc în format online ca să discute dacă vor acorda votul de învestitură Guvernului Luca Niculescu, precum şi procedura de audiere a miniştrilor desemnaţi.

Gândul a aflat, din surse apropiate partidului, că aripa anti-Bolojan din partid va vota noul guvern, deşi nu include niciun liberal.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026
19:46
Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026
BREAKING NEWS Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
19:45
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
FLASH NEWS Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
19:16
Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
AVERTISMENT Cum au murit 2.900 de români în doar patru luni din 2025. Numărul este de două ori mai mare decât cel al persoanelor care au pierit pe șosele
18:41
Cum au murit 2.900 de români în doar patru luni din 2025. Numărul este de două ori mai mare decât cel al persoanelor care au pierit pe șosele
ACCIDENT Un șofer român a ratat ieșirea de pe o autostradă în Slovenia și a dat cu spatele. Doi pasageri au murit
18:29
Un șofer român a ratat ieșirea de pe o autostradă în Slovenia și a dat cu spatele. Doi pasageri au murit
JUSTIȚIE Trei minori, în vizorul anchetatorilor pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei ar fi elaborat ghiduri speciale pentru a păcăli serviciile secrete
18:25
Trei minori, în vizorul anchetatorilor pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei ar fi elaborat ghiduri speciale pentru a păcăli serviciile secrete
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Madonna i-a spus abia acum adevărul fiicei sale, după 30 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, când a născut-o. „A fost singura opțiune”
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
CONTROVERSĂ Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
19:14
Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
ULTIMA ORĂ La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
19:10
La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
SPORT Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
19:06
Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
FLASH NEWS Avertismentul fermierilor: România ar putea pierde până la 6,5 miliarde de euro din fondurile pentru agricultură în bugetul UE 2028–2034. Ce propune Comisia Europeană
19:02
Avertismentul fermierilor: România ar putea pierde până la 6,5 miliarde de euro din fondurile pentru agricultură în bugetul UE 2028–2034. Ce propune Comisia Europeană
VIDEO Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
18:47
Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
PROTEST Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze
18:16
Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze

Cele mai noi

Trimite acest link pe