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Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cazați în același hotel la Bruxelles. Cei doi s-au întâlnit aproape de miezul nopții. Ce au discutat

Flavius Niculescu
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Atât Nicușor Dan, cât și Ilie Bolojan se află joi, 15 octombrie, la Bruxelles, chiar dacă scopul și durata vizitei sunt diferite în cazul fiecăruia. Președintele participă la reuniunea Consiliului European, iar premierul demis este prezent la summitul Partidului Popular European (PPE). Gândul a aflat, în exclusivitate, că cei doi oficiali români sunt cazați la același hotel și că au avut parte de o întâlnire tête-à-tête în seara zilei de miercuri, aproape de miezul nopții. Surse politice au transmis pentru Gândul că a fost vorba de o întrevedere cordială, la restaurantul hotelului, în care cei doi au discutat, fără presiune politică, despre buget și despre componenta de energie – informație confirmată, mai târziu, chiar de Nicușor Dan. Întâlnirea a avut loc într-un context politic încărcat, la finalul zilei în care PNL a anunțat că votează Guvernul Niculescu, iar PSD a confirmat că va face parte din noul Executiv.

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Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlnire aproape de miezul nopții în Bruxelles, la hotelul la care amândoi sunt cazați

Întâlnirea dintre cei doi oficiali români a avut loc într-un context emoțional la nivel politic, întrucât miercuri, 14 octombrie, Ilie Bolojan a anunțat că liberalii sunt dispuși să voteze Cabinetul Niculescu pentru ca România să depășească perioada crizei politice, iar Sorin Grindeanu a confirmat cele 11 nume de miniștri pe care social-democrații le propun pentru noul Executiv.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan | Sursa foto: Mediafax

După ședința de deschidere a reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a făcut declarații de presă, iar unul dintre jurnaliști l-a întrebat dacă a discutat cu premierul demis despre formarea Guvernului Niculescu.

Președintele a confirmat că a fost vorba despre o discuție cordială și a precizat că, din punctul său de vedere, noul Guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu va primi votul de învestire din partea Parlamentului.

Cu domnul Bolojan, a fost o întâlnire la ora 23:00, absolut cordială, relaxată. Subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. E prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat. Și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către parlament a unui guvern”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, declarații la Bruxelles

Nicușor Dan, optimist că România va avea marți un Guvern cu puteri depline. Ce mesaj le transmite investitorilor străini care i-au spus „nu alegeri anticipate!”

Întrebat, mai apoi, ce mesaj de încurajare le transmite investitorilor străini – despre care spunea că i-au „interzis” să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, de organizare a alegerilor anticipate – președintele a răspuns că este foarte posibil ca România să aibă un nou Executiv cu puteri depline chiar la începutul săptămânii următoare.

„Ca prim mesaj, este o probabilitate foarte mare că vom avea o guvernare începând de marți. Pentru că există acorduri care au fost asigurate între prim-ministrul desemnat și partidele care vor susține guvernul în Parlament”, a declarat Nicușor Dan. 

În urmă cu două săptămâni, Nicușor Dan a dat vina pe investitorii care i-ar fi spus „Nu alegeri anticipate!”

La finalul lunii septembrie, președintele României a afirmat că se simte responsabil față de investitorii străini care i-au „interzis” să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, de organizare a alegerilor anticipate.

„Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: NU alegeri anticipate!

Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a explicat Nicușor Dan în conferința de presă organizată pe 30 septembrie, la Ambasada României din Republica Cehă.

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