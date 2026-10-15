Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde România va susține un buget ambițios al UE pentru perioada 2028-2034, cu menținerea finanțării pentru coeziune și agricultură și investiții în apărare.

Șeful statului a organizat la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru pentru pregătirea reuniunii liderilor UE. Una dintre principalele teme de discuții de la Bruxelles va fi viitorul Cadru Financiar Multianual.

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Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința a avut ca obiectiv coordonarea poziției României înaintea negocierilor dintre liderii europeni. Viitorul Cadru Financiar Multianual va stabili bugetul UE pentru perioada 2028-2034, influențând perspectivele de dezvoltare economică ale României, prin fondurile disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.

România va susține un buget care să mențină nivelul ridicat al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună. Cele două instrumente sunt considerate esențiale pentru reducerea diferențelor de dezvoltare dintre statele membre, modernizarea agriculturii, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare, potrivit Administrației Prezidențiale.

Totodată, țara noastră va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului estic și regiunii strategice a Mării Negre. De asemenea, pe agenda României se află și politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate.

Liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile

Reuniunea liderilor europeni se desfăşoară pe parcursul a două zile, într-un context marcat de incertitudine geopolitică şi de preocupări privind competitivitatea economiei europene.

„În fața incertitudinii geopolitice în creștere, liderii se vor concentra asupra aspectelor legate de economie și asupra furnizării de răspunsuri la provocările cu care se confruntă competitivitatea europeană, inclusiv prețurile la energie”, arată site-ul oficial al Consiliului European.

Liderii UE vor discuta despre viitorul buget pe termen lung pentru perioada 2028-2034, sprijinul continuu pentru Ucraina, atacurile hibride din Europa asociate Rusiei, migrație, extindere și reforme, precum și situația din Orientul Mijlociu. În privința prețurilor la energie, oficialii vor oferi CE o serie de măsuri specifice și temporare, pe termen scurt, pentru a reduce efectele prețurilor ridicate asupra cetățenilor și companiilor din UE.

Ucraina rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană

Liderii europeni vor discuta şi despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv despre nevoile operaţionale ale infrastructurii critice a ţării înainte de iarnă. Potrivit Consiliului European, va fi analizat ți comportamentul tot mai agresiv al Rusiei, inclusiv atacurile hibride desfășurate în Europa.

De asemenea, liderii vor evalua progresele înregistrate în cadrul agendei UE privind pregătirea pentru apărare și vor discuta despre modalitățile de menținere a ritmului și de accelerare a lucrărilor.