Cum a reușit să scape un ieșean după ce a primit o condamnare severă din cauza unui colet

Un ieșean a scăpat ca prin „urechile acului” de o condamnare dură după ce pe numele său a ajuns un colet cu droguri. Persoana care a ridicat coletul a spus că habar nu avea ce conține.

Destinatarul a declarat că nu a comandat niciodată droguri și a aruncat imediat conținutul, după ce și-a dat seama ce este în interior.

Potrivit Ziarul de Iași, coletul a fost declarat pierdut și nimeni nu a pățit nimic, deoarece procurorii nu au găsit probe care să inculpe pe cineva.

În data de 7 septembrie 2022, Direcția Regională Vamală București a sesizat organele de urmărire penală cu privire la un colet venit din Marea Britanie și destinat unui ieșean, care conținea fragmente vegetale ce păreau a fi cannabis.

Laboratorul Brigăzii ieșene de Combatere a Criminalității Organizate a confirmat că era vorba de droguri. Cele 54,2 grame de cannabis au fost înlocuite cu alte ierburi, iar coletul a fost trimis mai departe.

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