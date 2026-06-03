Curtea de Apel Târgu Mureș a modificat sentința pronunțată anterior de Tribunalul Iași în cazul dublului asasinat din cartierul Moara de Vânt, comis în decembrie 2021 de studentul canadian de origine marocană Ahmed Sami El Bourkadi.

Deși prima instanță îl condamnase la închisoare pe viață pentru uciderea a doi tineri, instanța de apel a considerat că pedeapsa este excesivă și a înlocuit-o cu o pedeapsă privativă de libertate pe termen determinat, scrie Ziarul de Iași.

L-a salvat violența extremă a crimelor

Elementul uluitor al motivării este faptul că violența extremă a crimelor nu a fost interpretată ca dovadă a unui comportament calculat și rece, ci dimpotrivă. Judecătorii au apreciat că modul în care au fost comise faptele, precum și acțiunile ulterioare ale inculpatului, indică o stare de confuzie, lipsă de control și dezorganizare psihică, incompatibilă cu ideea unei execuții premeditate realizate „cu sânge rece”.

În motivare sunt menționate mai multe gesturi considerate ilogice pentru o persoană care ar fi încercat să își ascundă urmele. Printre acestea se numără folosirea cartelei uneia dintre victime pentru a-și încărca telefonul și păstrarea unor obiecte care îl puteau incrimina. Instanța a apreciat că asemenea comportamente arată mai degrabă pierderea controlului și incapacitatea de a evalua consecințele propriilor acțiuni decât un plan criminal atent pregătit.

Crimele din complexul Roua

Omorurile au avut loc într-o locuință din complexul Roua, unde cei doi tineri au fost înjunghiați de mai multe ori. Cazul a oripilat opinia publică prin brutalitatea sa și prin fuga suspectului din țară imediat după comiterea faptelor.

Deși a scăpat de detenția pe viață, ucigașul Ahmed Sami El Bourkadi rămâne condamnat pentru fapte de o gravitate excepțională și este obligat să plătească despăgubiri de peste 250.000 de euro către familiile victimelor și celelalte părți civile din dosar. Hotărârea Curții de Apel este definitivă.

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