Cum a stins Nicușor Dan o datorie de 28.000 de euro, către sora sa, cu bani donați pentru campania electorală. Parchetul General a fost sesizat

La 7 martie 2025, Nicușor Dan își depunea oficial candidatura la președinția României. Vorbind în fața camerelor de filmat adunate la Autoritatea Electorală Permanentă, Nicușor Dan le-a mulțumit tuturor, de la voluntari și până la cei care au donat bani pentru campania sa. Și, potrivit G4Media, erau ceva bani strânși în cont – aproape 1,6 milioane de lei.

Tot în aceeași zi de 7 martie, însă, Nicușor Dan a recurs la un gest care conturează foarte bine caracterul său.

AEP a sesizat Parchetul

Mai exact, din contul personal al lui Nicușor Dan, deschis la BCR, s-a făcut un transfer bancar către contul surorii, Claudia Dan, în valoare de 144.075 lei. La cursul BNR, aproximativ 28.000 de euro. La detalii plată – rambursarea unui împrumut.

Firesc, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a considerat acest lucru ca fiind suspect. Mai departe, a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Era data de 24 aprilie 2025… și cam acolo au rămas lucrurile.

De fapt, reamintește G5Media, acest episod, dar cu foarte multe amănunte, se găsește în hotărârea judecătorească prin care Curtea de Apel București a obligat AEP să-i returneze lui Nicușor Dan o sumă de 930.000 de lei. Instituția a refuzat să-i recunoască acești bani drept cheltuială legitimă în campania electorală.

Țară săracă, dar candidați bogați

Campania electorală pentru „prezidențiale” a fost una exorbitantă, dacă ne raportăm la situația țării și nevoia de austeritate clamată de întreaga clasă politică. În jur de 60 de milioane de lei a cheltuit Nicușor Dan în 2025, iar acești bani trebuiau rambursați de către Autoritatea Electorală Permanentă, în măsura în care ar fi fost cheltuiți în conformitate cu legea.

Dar, din această sumă, AEP a blocat 930.000 de lei, considerând că acești bani nu s-au cheltuit în mod legal. Anul acesta, la 24 martie, președintele Nicușor Dan a atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel București decizia de nerambursare a banilor. Șeful statului a cerut instanței să anuleze decizia AEP și să oblige instituția să-i ramburseze suna.

Au urmat o serie de proceduri avocățești, specifice speței în cauză – Autoritatea Electorală a depus o „întâmpinare”, iar apărătorii președintelui au venit cu un „răspuns la întîmpinare”. Analizând toate datele prezentate, instanța de judecată i-a dat dreptate lui Nicușor Dan, cu pronunțarea sentinței în 5 mai, iar motivarea, publicată pe rejust.ro marți, 2 iunie.

O tranzacție suspectă

Și acum apar informațiile cu adevărat interesante!

În primul rând, din capul locului trebuie spus că, în campania electorală, sumele primite și folosite de Nicușor Dan s-au derulat prin cele două conturi – unul în lei și unul în euro – deschise special la Banca Transilvania și notificate, conform legii, la Autoritatea Electorală. Numai că AEP a mers mai departe și a verificat toate conturile deținute de candidatul la alegerile prezidențiale, spre a vedea în ce măsură sunt folosite în vreun fel în finanțarea campaniei.

Așa s-a descoperit că Nicușor Dan mai avea un cont, la BCR. Acolo se adunaseră bani în perioada de pre-campanie electorală.

Verificând rulajul din contul BCR, începând cu ziua de 28 inauarie 2025 (când s-a publicat calendarul electoral pentru alegerea președintelui) și până pe 7 martie (ziua depunerii candidaturii), inspectorii AEP au descoperit o tranzacție suspectă.

Iată datele, punctual:

la 30 ianuarie 2025, în cont erau 1.300 de lei (260 de euro);

la 7 martie, în cont se aflau, deja, 30.000 de lei (6.000 de euro), ca venituri proprii ale lui Nicușor Dan, și aproape 1,6 milioane de lei (320.000 de euro), ca donații online pentru susținerea candidaturii, efectuate prin platformele de crowdfunding Stripe și Orgo Informatics;

la 7 martie, din contul de la BCR a fost virată suma de 144.000 de lei (28.000 de euro) către Claudia Dan, sora lui Nicușor Dan.

Banii din donații, redirecționați Claudiei Dan, sora președintelui

Coroborând datele culese cu declarațiile de avere ale lui Nicușor Dan, unde era menționat că acesta luase un împrumut de 25.000 de euro de la sora sa, în 2022, cu scadență în 2025, inspectorii AEP au ajuns la concluzia că viramentul respectiv către Claudia Dan reprezintă, de fapt, rambursarea împrumutului.

Iar analiza rulajului contului BCR a dovedit că măcar o bună parte din suma transferată Claudiei Dan, mai exact, 22.000 de euro, provenea din donații primite online în perioada de pre-campanie electorală. Cu alte cuvinte, Nicușor Dan a luat bani din donațiile pentru susținerea candidaturii la președinție ca să își achite o datorie personală.

La 24 aprilie 2025, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În demersul său, AEP a cerut investigarea eventualelor fapte de natură penală. Surprinzător, dar în motivarea instanței de judecată se arată că nici Nicușor Dan și nici avocații săi nu au combătut această acuzație în procesul care s-a derulat la Curtea de Apel. Și nici judecătorii nu l-au abordat în motivare.

Nimeni nu vorbește

Când s-a făcut sesizarea, în fruntea AEP era, ca interimar, vicepreședintele Zsombor Vajda. Toni Greblă fusese revocat din funcție la 28 februarie 2025. Azi, Zsombor Vajda nu vrea să vorbească despre sesizarea făcută la Parchet și nici nu a dorit să comenteze dacă afirmația din raport, că viramentul reprezintă returnarea împrumutului, a fost o deducție logică a inspectorilor AEP sau chiar așa era consemnat la motivul plății.

În schimb, i-a îndrumat pe jurnaliști să-l întrebe pe actualul președinte al AEP, Adrian Țuțuianu, numit în decembrie. Iar acesta din urmă a cerut ca întrebările să-i fie adresate în scris, prin biroul de presă.

Lesne de bănuit că nici procurorii PÎCCJ n-au dorit să comenteze subiectul. Fostul șef al Parchetului, Alex Florența, a transmis că nu-și mai amintește cazul (!), pentru că treceau pe la el mii de sesizări.

Răspunsul președintelui Nicușor Dan

Și președintele Nicușor Dan a fost rugat să exprime un punct de vedere detaliat față de toată această poveste. După mai multe apeluri, un consilier prezidențial a transmis următorul mesaj scris din partea șefului statului:

„În anul 2022 am contractat de la sora mea, Claudia, un împrumut de 25.000 de euro, pe care nu l-am rambursat până în acest moment.

În ianuarie 2025 am împrumutat alți 144.075 de lei de la sora mea, Claudia, prin două transferuri bancare: 124.075 de lei la data de 20.01.2025 și 20.000 de lei la data de 23.01.2025, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente de precampanie.

Acest nou împrumut a fost rambursat la data de 07.03.2025, prin două transferuri bancare, în valoare de 124.075 de lei, respectiv 20.000 de lei”.

Așadar, Nicușor Dan susține că la mijloc ar fi vorba, de fapt, de un alt împrumut, diferit de cel contractat în 2022.

Dacă lucrurile stau așa, rămâne curios cum Nicușor Dan a cheltuit toți banii de la sora sa în decurs de numai 10 zile. De ce? Pentru că, potrivit constatărilor inspectorilor AEP, la 30 ianuarie 2025 mai avea în cont doar 1.300 de lei.

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