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Crin Antonescu comentează decizia lui Nicușor Dan: „Așa președinte, așa premier. Situația din România este un dezastru democratic”

Andrei Rosz
Crin Antonescu comentează decizia lui Nicușor Dan: „Așa președinte, așa premier. Situația din România este un dezastru”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum Eugen Tomac nu este un politician cu experiență care să intre cu ușurință în funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Deci noi am mai avut independenți din ăștia, tehnocrat sau cum le spunem. Dar totuși Isărescu era Isărescu, câ îl simpatizăm, că îl contestăm. Dar e vorba aia, stâlp în România. Cioloș, oricât de jalnic a fost mandatul său, totuși, când a fost numit, fusese ministru, fusese comisar european. Tomac, fără supărare, din punct de vedere politic e un băiat din curte. Din curtea de la Nicușor, de asta spun că e pe măsură.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum Eugen Tomac nu este un politician cu experiență care să intre cu ușurință în funcția de premier. Acesta a început prin a spune că așa președinte, așa premier. Politicianul a afirmat că nu are nimic împotriva lui Tomac, dar este liderul unui partid care nu a intrat în Parlamentul României. Acesta vorbește și despre alți premieri tehnocrați ai României, dar despre care spune că erau mai pregătiți.

„Ei sunt multe de spus. Pe scurt, așa președinte, așa desemnare. Așa președinte, așa premier. Toată situația din România e ceva mai amplă. Pentru mine este un dezastru. E, în primul rând, un dezastru din punct de vedere al democrației. Dacă mai are rost să mai vorbim despre asta. Pentru că am un președinte legitim, dar o legitimitate șubredă. Până când el și instituțiile din subordine nu produc acel raport pe care l-a angajat, l-a promis privitor la anularea alegerilor în 2024, legitimitatea lui e șubredă, cel puțin pentru vreo 2 milioane de oameni al căror vot a fost anulat. Și chiar mai mult decât atât. Acuma am un om care formează guvernul care, așa cum ai spus, este, din punct de vedere politic, nimic mai mult decât liderul unei formațiuni care a luat sub 1%. Că n-a luat 1%, nu te pronunța așa cu ușurință, că nu îl dai de la tine. Eu am mai spus Tomac personal, ca persoană fizică e un om împotriva căruia eu n-am nimic. Pentru că din câți băsiști am cunoscut, Tomac nu e atât de agresiv, nu e atât de obraznic. Nu e atât de descreierat, ca să spun așa, ca majoritatea partizanilor lui Băsescu, ăștia pe care îi vedem și azi. Însă, din punct de vedere politic, el este exact ceea ce am spus și nimic altceva. E un om care e în Parlamentul European. Sigur, e regulă, dar pentru asta a trebuit să intre pe listele altui partid. Deci noi am mai avut independenți din ăștia, tehnocrat sau cum le spunem. Dar totuși Isărescu era Isărescu, că îl simpatizăm, că îl contestăm. Dar e vorba aia, stâlp în România. Cioloș, oricât de jalnic a fost mandatul său, totuși, când a fost numit, fusese ministru, fusese comisar european. Tomac, fără supărare, din punct de vedere politic e un băiat din curte. Din curtea de la Nicușor, de asta spun că e pe măsură.”, a explicat politicianul. 

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