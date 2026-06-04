În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum Eugen Tomac nu este un politician cu experiență care să intre cu ușurință în funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Deci noi am mai avut independenți din ăștia, tehnocrat sau cum le spunem. Dar totuși Isărescu era Isărescu, câ îl simpatizăm, că îl contestăm. Dar e vorba aia, stâlp în România. Cioloș, oricât de jalnic a fost mandatul său, totuși, când a fost numit, fusese ministru, fusese comisar european. Tomac, fără supărare, din punct de vedere politic e un băiat din curte. Din curtea de la Nicușor, de asta spun că e pe măsură.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum Eugen Tomac nu este un politician cu experiență care să intre cu ușurință în funcția de premier. Acesta a început prin a spune că așa președinte, așa premier. Politicianul a afirmat că nu are nimic împotriva lui Tomac, dar este liderul unui partid care nu a intrat în Parlamentul României. Acesta vorbește și despre alți premieri tehnocrați ai României, dar despre care spune că erau mai pregătiți.