Iată cum arată halele ARSVOM, distruse de suflul exploziei dronei maritime din Portul Constanța. Ieri, o dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Potrivit MApN, zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță, scrie ziuaconstanta.ro.

Cu puțin timp înainte ca drona să explodeze, angajații din Portul Constanța au fost evacuați, dar la o zi de la deflagrație, în Portul Constanța se pot observa urmele exploziei.

Câteva hale ale ARSVOM au fost distruse de suflul exploziei. Prefectul județului Constanța, Adrian Teodor Picoiu a spus că hala ARSVOM are structura de rezistență afectată.

Cu toate acestea, unda de șoc a fost atât de puternică încât a distrus parțial o hală industrială și a făcut fărâme geamurile clădirilor din întreaga zonă portuară, scrie și replicaonline.ro.