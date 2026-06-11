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Cum reușesc urșii să pătrundă la Râșnov, deși există gard electric

Cum reușesc urșii să pătrundă la Râșnov, deși există gard electric
sursa foto: Envato
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Iată cum reușesc urșii să pătrundă la Râșnov, deși există gard electric montat în acest oraș. Gardul electric are menirea de a ține urșii la distanță de comunitate, este eficient, dar, cu toate acestea, animalele caută zone prin care să intre în oraș, a anunțat Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Astfel că, numărul apelurilor la dispeceratul 112 pentru semnalarea urșilor pe străzile stațiunii s-a redus semnificativ, precizează autoritățile locale. Sunt și localnici care se plâng că sălbăticiunile le vizitează deseori proprietățile.

„Aceste apeluri au scăzut cu peste 90% din momentul în care gardul electric a fost pus în funcțiune. Cazurile în care urșii au fost depistați pe străzile din oraș ne duc cu gândul că aceștia ar fi venit din alte direcții, de exemplu din Promenada Sisi, acolo unde nu există gard electric și acolo unde Râșnovul se învecinează cu localitatea Cristian. O altă locație sau o altă direcție de unde ar fi putut veni ursul este aceea dinspre Vulcan. Ursul ar fi traversat câmpul și ar fi ajuns pe străzile din Râșnov”, a spuns purtătorul de cuvânt al Primăriei Rîșnov, Răzvan Iancu, potrivit sursei citate.

Gardurile electrice sunt verificate periodic de reprezentanții Ocolului Silvic, a mai adăugat Răzvan Iancu.

„Ele sunt verificate de către cei de la Ocolul Silvic, cei care au instalat acest gard electric. Până acum nu au fost zone în cei peste 9 km de gard electric în care acesta să fie deteriorat, semn că ursul nu a mai trecut prin acea zonă”, explică Iancu.

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