Viața locuitorilor din Bușteni s-a transformat într-un coșmar. Pe zi ce trece sunt din ce în ce mai mulți urși care ies din pădure și invadează străzile din stațiunea prahoveană, spre disperarea localnicilor. Nu doar viața oamenilor este în pericol, ci și afacerile din turism sunt aproape puse pe butuci, mai ales de când o tânără a fost sfâșiată de un urs, pe un traseu montan din Bușteni. Numărul turiștilor este în scădere, iar proprietarii de pensiuni spun că autoritățile, atât cele locale, cât și cele de la București, nu fac absolut nimic pentru a înlătura acest pericol. „Pe soția mea a alergat-o ursul chiar la noi în curte”, ne-a spus un proprietar de pensiune.

Urșii din țara noastră s-au înmulțit atât de mult încât animalele sălbatice ies din pădure chiar și ziua și se plimbă în voie după mâncare în foarte multe localități.

În Bușteni, locuitorii sunt pur și simplu disperați. Animalele sălbatice au ajuns chiar și în parcul central.

Serile trecute, un urs a intrat în curtea unei pensiuni, acolo unde proprietara s-a întâlnit cu fiara la mai puțin de 10 metri.

„Oamenii în vârstă nu mai ies din casă de frică. Copiii merg la școală însoțiți. Siguranța noastră este foarte precară. Nici la noi în curte nu mai suntem în siguranță. Au început să circule și ziua pe străzi. Nu mai spun noaptea, dacă mergi undeva, la un restaurant, este foarte periculos să circuli pe stradă. Traseele turistice sunt afectate toate. La noi chiar a fost o problemă mare. O fată a murit atacată de urs. De atunci, turismul a scăzut cu 30%. Acum trei zile, soția mea era în curte, aranja ceva la pensiune, iar la zece metri în față s-a întâlnit cu ursul. A fugit, și mulțumim lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic rău. Am imagini cu soția care aleargă”, spune unul dintre proprietarii de pensiune din Bușteni, pentru Gândul.

Proprietar de pensiune din Bușteni: „Noi nu vrem să omorâm urșii, dar noi trăim aici”

Potrivit acestuia, de pe vremea comuniștilor și până în prezent, urșii s-au înmulțit extrem de mult.

„Pe vremea comuniștilor se făcea o vânătoare controlată. Erau undeva la 4.000 de exemplare în toată România. Acum sunt între 10.000 și 15.000. La noi există un singur pădurar, de la Comarnic până la Azuga. Pe rețelele de socializare multă lume ne acuză că vrem să omorâm urșii. Noi nu vrem să omorâm urșii, dar noi trăim aici. Cei care locuiesc în orașele mari nu conștientizează cum este să trăiești cu teroarea aceasta zi de zi. Oamenii de aici vor să-și vândă casele”, spune antreprenorul din Bușteni.

Bărbatul spune că autoritățile din țara noastră sunt rupte de realitate.

„Câți oameni trebuie să mai moară ca cineva să facă ceva?!”

„Urșii care coboară din pădure sunt de mărime medie – mijlocie. Ei coboară de foame, pentru că exemplarele mari îi alungă. Ar trebui să crescute cotele de vânătoare. Trebuie să le pună cineva de mâncare. Dar asta presupune că trebuie să se implice mai multe instituții, iar asta costă și mulți bani. Este o nepăsare din partea tuturor autorităților. Și cele locale, și cele județene, dar și cele guvernamentale. Guvernanții sunt rupți de realitatea de zi cu zi. Câți oameni trebuie să mai moară ca cineva să facă ceva?!”, ne-a mai spus proprietarul de pensiune din Bușteni.

Un alt localnic din Bușteni, în vârstă de 45 de ani, spune că atunci când era copil se plimba în voie pe străzi, chiar și în pădure, și nu se întâlnea cu urșii.

„Acum îmi este frică să ies pe stradă, Am copii, chiar este o problemă. Ursul mi-a intrat în curte, iar la vecini dădea zăvorul la o parte și intra în voie. Când nu a mai reușit să dea zăvorul la o parte, a rupt poarta și a intrat în curte”, spune locuitorul din localitatea prahoveană.

Consilier local din Bușteni: Autoritățile plimbă ursul, la propriu

Un consilier local din Bușteni o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că nu s-a implicat deloc în problema urșilor din țara noastră.

„Ne este frică, ziua în amiaza mare, că apare ursul. Intră chiar și în scările de bloc, iar autoritățile nu fac nimic. Ocolul silvic plimbă două cuști prin oraș, care sunt cu improvizații, sunt mai mult de panoplie. Acum se practică relocarea urșilor. Ce înseamnă asta? Luăm urșii și îi ducem la Sinaia. De la Sinaia îi ducem la Bușteni. Practic, autoritățile din Bușteni și Sinaia plimbă ursul. Doamna ministru Diana Buzoianu nu se implică. S-a implicat în problema barajelor și i-a lăsat pe oamenii de la Câmpina fără apă. A făcut numai nenorociri”, spune consilierul local.

Câți urși trăiesc în România

Probleme cu animalele sălbatice sunt în toate zonele montane din țara noastră. Recent, un urs a semănat panică atunci când a intrat într-un hotel din Poiana Brașov.

Pe Transfăgărășan, turiștii sunt într-un pericol extrem de mare, mai ales cei străini, care nu conștientizează cât de agresive sunt fiarele ieșite din pădure după mâncare.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Mediului, în 2025, în țara noastră trăiau aproape 13.000 mii de urși, asta în timp ce numărul optim de exemplare pentru România este de 4.000. De asemenea, în ultimii 20 de ani, 27 de persoane au fost ucise de urși, iar alte sute au rămas cu leziuni grave.

