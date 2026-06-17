Cum umilește campioana Universitatea Craiova doi jucători aflaţi în ultima lună de contract

Doi jucători aflați în ultima lună de contract, Vasile Constantin şi Marian Danciu, au parte de un tratament total neadecvat la Universitatea Craiova, noua campioană a României. PROSPORT scrie că aceștia, olteni născuți la Filiaşi, respectiv Târgu Cărbuneşti, şi-au dorit dintotdeauna să evolueze pentru „Știința”.

Au trăit visul lor, dar nu au reușit să obțină și vreo performanță cu echipa craioveană.

Niciunul nu s-a impus la seniori

Prezenți încă de la juniori în academia clubului oltean, Constantin și Danciu au debutat devreme pentru Universitatea, dar nu au reuşit să se impună. Astfel, au mers să joace la alte formații, iar în 2025 s-au întors, când proiectul promovării echipei secunde a clubului din Bănie era conturat.

„Craiova 2” a avut un sezon bun, cu multe partide fără înfrângere şi un triumf oarecum normal în seria din Liga 3. Meciurile de acasă s-au disputat la Caracal. În play-off, satelitul Universității a pierdut duelul cu CSM Rm. Vâlcea, iar în ultima etapă a fost învinsă și de Minerul Lupeni, scor 0-3, ratând locul 2.

Vasile Constantin a fost liderul echipei, căpitan şi golgheter, dar „Știința” nu a avut ochi pentru el. Puși pe liber de conducerea clubului, cei doi au semnat cu nou-promovata în Liga 2 CSM Rm, Vâlcea, unde trebuiau să se prezinte la reunirea lotului antrenat de Constantin Schumacher, pe 15 iunie, scrie ProSport.

Numai că șefii de la Craiova i-au anunțat că, dacă nu se prezintă la antrenamente, nu li se achită salariile pe o jumătate de lună. Este vorba de numai câteva mii de lei. Cum niciunul dintre ei nu a vrut să renunțe la banii din contract, Constantin și Danciu s-au întors în Bănie, iar oficialii campioanei le-au pregătit un program de antrenament special, doar pentru ei doi. „Satelitul” este în vacanţă, dar antrenorul Ştefan Florescu a fost chemat pentru a-i asista pe cei doi la alergare.

Constantin şi Danciu vor trebui, astfel, să se prezinte până la finalul lunii iunie la alergări și abia după aceea pot pleca la Vâlcea.