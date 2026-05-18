Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit

Petrecerea în fața suporterilor a început la Craiova, luni seară, în jurul orei 19.30. Jucătorii Universității Craiova au venit în centrul orașului cu un autocar descoperit, cu cele două trofee, în scandările entuziasmate ale fanilor. Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României, duminică seară, după 35 de ani de așteptare.

În „finala” Superligii, a spulberat-o, chiar în Bănie, pe „U” Cluj, cu scorul de 5-0. Au înscris: David Matei 3′, Assad Al Hamlawi 8’/48′, Mekvabishvili 59′, Băsceanu 73′. Ardelenii au jucat o repriză cu un om în minus, pe „Ion Oblemenco”, după ce Mendy a primit în minutul 43 al doilea cartonaș galben.Oltenii au obținut eventul după ce miercuri, la Sibiu, s-a impus în finala Cupei României, cu 6-5 – la loviturile de departajare, tot în fața ardelenilor de la „U” Cluj.

Reporterii ProSport sunt prezenți în Piața „Mihai Viteazul” din oraș, unde fiesta este în plină desfășurare, iar mii de suporteri îi felicită pe jucătorii antrenați de portughezul Filipe Coelho.

Sărbătoarea oltenilor a început încă de duminică, imediat după ultimul fluier al meciului cu U Cluj, când spectatorii care au luat cu asalt arena din Bănie au început să scandeze „Campionii, campionii!” alături de jucători, care ulterior au urcat în peluză, pentru a petrece în compania fanilor și pentru a le prezenta cele două trofee cucerite în acest sezon.

Componenții echipei și-au primit medaliile de campioni din partea președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, dar și trofeul de câștigători ai Superligii. Apoi, a urmat o petrecere a jucătorilor într-un club din Craiova, care a durat până în zori.

