Lovitură pentru Mihai Rotaru: internaționalul român refuză să semneze cu Universitatea Craiova, spre surprinderea finanțatorului campioanei
internaționalul român refuză să semneze cu Universitatea Craiova
Prima lovitură încasată de Mihai Rotaru după câștigarea titlului vine de unde se aștepta mai puțin, scrie PROSPORT. Internaționalul român refuză să semneze cu Universitatea Craiova, spre surprinderea finanțatorului campioanei.

Patronul clubului din Bănie era convins că totul este o simplă formalitate, dar fotbalistul nu vrea să semneze contractul. Potrivit ProSport, el așteaptă să primească o ofertă mai bună.

Cine refuză oferta Universității Craiova

Este vorba despre fundașul central Adrian Rus, care a venit la Craiova gratis, în toamnă, de la Pisa. În iulie, Rus rămâne fără angajament, iar Mihai Rotaru i-a făcut, deja, o ofertă. Problema este că jucătorul nu s-a grăbit să o accepte și se pare că așteaptă să apară una mai bună.

Rotaru a tot sperat că, în euforia câștigătorii titlului și având perspectiva unor meciuri în Liga Campionilor, apărătorul în vârstă de 30 de ani va fi mai ușor de convins. Adrian Rus a bifat un sezon excelent cu Universitatea Craiova, fiind titular incontestabil în centrul defensivei. A evoluat în 34 de meciuri, marcând 4 goluri.

Contractul lui expiră la 30 iunie și nu se știe dacă va mai continua în „alb-albastru”.

Fostul mare atacant Gică Craioveanu afirmă că Rus își dorește un transfer în străinătate, unde se câștigă mai bine.

„Este o ofertă, dar Adi Rus are ultimul cuvânt. Îți dai seama, dacă vine o ofertă superioară, te gândești. Are o vârstă și te poți gândi la ultimul contract”, a declarat Craioveanu.

Adrian Rus a semnat pentru un an cu Universitatea Craiova în septembrie 2025. S-a impus atât în formula pregătită de Mirel Rădoi, cât și în mandatul lui Filipe Coelho.

Totuși, în luna mai, Rotaru declara că sunt șanse să semneze un nou contract cu Rus: „Sunt optimist (n.r. – că va semna prelungirea contractului). Nu, nu este adevărat (n.r. – că îl dorește Mirel Rădoi la Gaziantepspor). Suntem pe drumul cel bun, dar nu pot să știu niciodată. Indiferent dacă ne înțelegem sau nu cu Adi, eu îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut aici și cred că a contribuit foarte mult la performanțe”.

„Suntem în discuții”

La rândul său, Adrian Rus a vorbit și el, la finalul sezonului, despre oferta primită de la Universitatea Craiova. El spunea că a ales cea mai bună variantă dintre cele avute, simțind că a fost dorit cu adevărat de conducerea clubului.

„Suntem în discuții pentru prelungire. Dacă ne vom înțelege, voi rămâne aici. Sunt șanse foarte mari să rămân aici. Le-am spus celor din club că am vrut să termin bine sezonul, să facem istorie la Craiova și apoi discutăm”, declara Adrian Rus.

Universitatea Craiova este noua campioană a României. „U” Cluj, zdrobită în Bănie: 5-0!

Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit

