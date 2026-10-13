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Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova. Lia Olguța Vasilescu a făcut simulări

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Lia Olguța Vasilescu anunță cum va arăta Craiova peste o lună, când va fi deschis cel mai mare Târg de Crăciun din Europa. Primarul municipiului Craiova a postat pe contul de TikTok mai multe simulări cu modul în care clădirile ar urma să fie decorate. De altfel, anul acesta, localnicii și turiștii vor fi întâmpinați și de alte noutăți la târg, precum și de noi surprize. 

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi la Craiova, acolo unde va fi, potrivit primarului municipiului, Lia Olguța Vasilescu, cel mai mare Târg de Crăciun din Europa. Primele decorațiuni au început să fie, deja, montate în centrul orașului. Târgul își va deschide porțile începând cu data de 13 noiembrie 2026. Ediția din 2026 se va numi „Tărâmul Elfilor”. Pe TikTok, primarul Craiovei a arătat și câteva imagini simulate aferente târgului din acest an.

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Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova. Lia Olguța Vasilescu a făcut simulări

Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova. Lia Olguța Vasilescu a făcut simulări. Foto: TikTok

Târgul de Crăciun din Craiova se extinde ca suprafață, anul acesta

Târgul de Crăciun din Craiova va avea o suprafață mai mare decât anul trecut. Lia Olguța Vasilescu anunță decorațiuni spectaculoase, un brad cu trenuleț, labirintul elfilor și revenirea saniei zburătoare cu Moș Crăciun. Primarul le recomandă turiștilor să își facă rezervări din timp pentru a lua parte la eveniment.

„Cum va arăta Craiova peste o lună? În 13 noiembrie se deschide cel mai frumos și mai mare Târg de Crăciun din Europa! În premieră puteți vedea cum vor fi decorate clădirile din zona unde se va desfășura evenimentul și căsuțele vendorilor, plus multe alte surprize, cum ar fi bradul prin care se va plimba un trenuleț cu cadouri sau labirintul elfilor unde îi poți vedea la lucru, fabricând jucării!

🎁 Sania zburătoare se întoarce și ea cu Moș Crăciun și va trece pe deasupra unui castel. Față de anul trecut, târgul este extins ca suprafață pentru a face față cererilor pentru căsuțe care au venit din toată lumea! Dacă nu ai norocul să fii craiovean și vrei să vezi cel mai spectaculos târg de Crăciun, ar fi bine să îți faci rezervare! E de neratat!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Mesajul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Sursă foto: Facebook

Sursă video: TikTok Lia Olguța Vasilescu
Sursă foto: Facebook, capturi TikTok

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