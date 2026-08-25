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Lia Olguța Vasilescu anunță că începe cea de-a 13-a ediție a Festivalului „Păpușile Ocupă Strada”, la Craiova. A adunat zeci de mii de spectatori anul trecut

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Orașul Craiova îmbracă, din nou, haine de sărbătoare. De data aceasta, însă, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat că în seara zilei de marți, 25 august, debutează festivalul Păpușile Ocupă Strada. Evenimentul este așteptat de mulți localnici și turiști, iar spectacolele vor avea loc în toate colțurile urbei craiovene.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că parada va avea loc la ora 21:00, când păpușile gigant vor ieși pe străzi și vor încânta privirile celor prezenți. De altfel, primarul Craiovei anunță și un spectacol care va avea loc în Piața Mihai Viteazul. De altfel, timp de o săptămână, localnicii și turiștii vor avea ocazia să ia parte la spectacole cu artiști din 15 state. În dreptul postării, primarul a publicat și imagini surprinse la repetițiile care au avut loc luni seară, 24 august.

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Festivalul a ajuns la cea de-a 13-a ediție

Craiova găzduiește, între 25 august și 1 septembrie, cea de-a 13-a ediție a festivalului internațional „Puppets Occupy Street”. Timp de o săptămână, străzile și spațiile publice din oraș vor găzdui spectacole de păpușărie, circ, reprezentații aeriene, ateliere, expoziții și concerte. Evenimentul este organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri.

„Astăzi debutează festivalul Păpușile Ocupă Strada, la Craiova. La ora 21 are loc celebra paradă a păpușilor gigant, apoi va fi spectacol în Piața Mihai Viteazul. Timp de o săptămână, în diferite colțuri ale orașului, vor avea loc spectacole cu artiști din 15 țări. Imaginile de mai jos sunt de la repetițiile de aseară”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Festivalul păpușilor gigant a debutat la Craiova în 2014, cu ediția pilot la care au participat 23.000 de spectatori. Totodată, în anul 2019, a primit Premiul special pentru teatru de păpuși și marionete acordat de senatul UNITER.

Evenimentul a avut un real succes și în 2025, când zeci de mii de oameni au luat parte la spectaciole, iar peste 400 de evenimente s-au desfășurat în spații publice.

Festivalul a ajuns în clasamentul Forbes International

Festivalul „Puppets Occupy Street” din Craiova a fost inclus de Forbes International în topul evenimentelor culturale importante ale verii europene din 2026. Festivalul ocupă locul 6 în clasamentul european realizat de publicație.

Festivalul Shakespeare la Craiova

De altfel, în luna mai a acestui an a avut loc Festivalul Shakespeare, care a reunit peste 500 de evenimente care s-au desfășurat în peste 60 de locuri din Craiova. La festival au luat parte artiști din peste 70 de state și s-a respectat tema „WILL matters / Voința naște materie”. Ediția precedentă a înregistrat peste 50.000 de spectatori. Vezi AICI imagini.

Sursă video: Facebook / Lia Olguța Vasilescu

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