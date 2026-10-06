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Craiovenii au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Care este tematica de anul acesta și când se deschide

Elena Ailuţoaei
Craiovenii au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Care este tematica de anul acesta și când se deschide
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Suntem în luna octombrie, cu temperaturi care ajung și la 26 de grade, iar în Craiova au început deja pregătirile pentru unul dintre cele mai cunoscute evenimente din perioada rece, Târgul de Crăciun. Ediția din 2026 se va numi „Tărâmul Elfilor”, o temă pregătită de echipa Primăriei Craiova încă din 2025, potrivit declarațiilor primăriței Lia Olguța Vasilescu. Anul trecut, ediția 2025 a avut ca temă „Spărgătorul de Nuci”. Oamenii sunt așteptați din noiembrie până în ianuarie la Târgul de Crăciun din Craiova.

Craiova a fost desemnată cel mai bun târg de Crăciun din Europa în 2026, în competiția European Best Destinations, înaintea unor orașe precum Viena, Strasbourg și Praga. Orașul a atras atenția și peste Ocean. Forbes International a inclus Craiova, alături de Monaco și Marbella, într-un top al marilor destinații europene pentru evenimente.

Craiova a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă

O plimbare prin centrul Craiovei, sub razele soarelui de toamnă, te poartă deja spre atmosfera sărbătorilor de iarnă. În centrul orașului au început să fie montate primele decorațiuni pentru Târgul de Crăciun, unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului rece.

Sursa: Hepta

Sursa: Hepta

Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova, a declarat că anul acesta târgul va avea mai multe căsuțe și se va întinde pe o suprafață mai mare decât anul trecut.

Printre noutăți se numără bradul din Piața Mihai Viteazul, care va avea un design diferit față de anii precedenți. Târgul va include și un patinoar, elemente artistice și echipamente de agrement pentru copii de toate vârstele, în zona Teatrului Național, în „Țara lui Moș Crăciun”.

„Vom avea mult mai multe căsuțe anul acesta, iar târgul se va întinde pe o suprafață mai mare față de anul trecut. Avem multe noutăți, care țin și de bradul ce se află în Piața Mihai Viteazul. Va fi unul cu adevărat spectaculos, diferit față de anii precedenți. Vom avea patinoar, elemente artistice, dar și echipamente de agrement pentru copiii de toate vârstele, care se vor desfășura, ca de obicei, la Teatrul Național, în Țara lui Moș Crăciun”, a menționat Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova.

Târgul de Crăciun de la Craiova vine cu noutăți anul acesta

De asemenea, vizitatorii vor avea la dispoziție o zonă dedicată teraselor și preparatelor tradiționale, „Carousel Christmas”, dar și Piața Ierusalim, care va fi redecorată în acest an. Potrivit reprezentantei Primăriei Craiova, acestea sunt doar câteva dintre noutățile pregătite pentru ediția din 2026.

„Avem Crăciun tradițional, o zonă dedicată teraselor, cu tot felul de bunătăți tradiționale. Avem Carousel Christmas, dar și Piața Ierusalim, care va fi redecorată spectaculos anul acesta în Craiova. Acestea sunt doar câteva dintre noutăți”, spune Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova.

Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pe 14 noiembrie

Târgul de Crăciun de la Craiova se va deschide pe 14 noiembrie. De altfel, în a doua jumătate a lunii noiembrie se vor deschide și târgurile de Crăciun din Viena, Praga, Bruges, Dresda și Strasbourg.

În România, tot în noiembrie vor fi deschise târgurile de Crăciun de la Sibiu, Oradea, Brașov și București. La Craiova, anul trecut, Târgul de Crăciun a atras peste două milioane de turiști.

Ediția de anul acesta se numește „Tărâmul elfilor”, iar anul trecut tematica o să fie „Spărgătorul de nuci”. Așa a arătat Târgul de Crăciun din Craiova de anul trecut:

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