Ziua de 22 decembrie 1989 a marcat, în urmă cu 32 de ani, căderea regimului dictatorial codus de Nicolae și Elena Ceaușescu. A fost ziua în care poporul român și-a recăpătat libertatea. A fost ziua în care puterea a fost preluată la București de Ion Iliescu și grupul care l-a susținut din primul moment al apariției lui la sediul TVR. A fost ziua în care generalul Milea s-a sinucis și s-a format CFSN. Și azi, peste timp, detalii neștiute continuă să apară din sertarele uitate ale istoriei. Mărturia lui Dan Iosif cuprinde multe informații importante, unele neștiute, despre ceea ce s-a petrecut în acele zile fierbinți, inclusiv despre bunurile de patrimoniu găsite în fostul Comitet Central al PCR și câteva minime ”indicii” despre vestitele și nedescoperitele conturi din străinătate.

În memoria celor care au căzut la Baricadă, a celor care au fost măcelăriți înainte și după 22 decembrie 1989, dar și pentru familiile care așteaptă și acum adevărul despre moartea celor dragi, Gândul redă în exclusivitate fragmentele cele mai importante din declarația lui Dan Iosif, consemnată în 1994, în fața Comisiei senatoriale conduse de Valentin Gabrielescu.

Dan Iosif avea 39 de ani la Revoluție, a fost unul dintre liderii manifestanților din 21 decembrie 1989, a intrat printre primii în sediul fostului Comitet Central. S-a scris mult despre el în presa postdecembristă, existând suspiciunea că ar fi plecat din CC cu un sac plin cu valuta găsită în birouri, lucru care nu a fost niciodată probat. A fost făcut golan, nonconformist, necizelat, dar el rămâne, fără doar și poate, printre puținii revoluționari autentici. Dan Iosif a ajuns, după 1989, senator, consilier de stat, deputat PSD în legislatura 2004-2008. A decedat în 2007, la Novosibirsk, în Rusia, unde plecase pentru a se trata de cancer pulmonar. Avea 57 de ani.

Din păcate, declarația lui Dan Iosif, ca și alte asemenea documente ce provin de la Comisia senatorială pentru anchetarea evenimentelor din decembrie 1989, trebuie excluse din materialul probator al dosarului Revoluției, pentru că așa a hotărât Înalta Curte de Casație și Justiție atunci când a decis să trimită dosarul înapoi la parchet. Dilema rămâne. Cum să nu fie probă declarațiile unor persoane care, decedate fiind, nu au mai putut fi audiate?

Armele și lăzile cu muniție de sub patul Elenei Ceaușescu

„Când am intrat în interior, forța armată era aici, regimentul de pază al col. Cernat 1210 de protocol și pază. Erau aliniați, cu arma la picior și cu sectorul detașat. Col. Cernat ne-a spus că nu există niciun risc din partea lor, că ei nu vor trage niciodată în populație. Am intrat, eram victorioși și am început să găsim arme.

În dormitorul Elenei Ceaușescu, sub patul ei s-au găsit lăzi de muniție 7,65 AKM și s-au găsit AKM-uri, ea nu trebuia să doarmă pe așa ceva pentru că avea 8000 de securiști care o puteau păzi. Am avut senzația că au fost puse acolo intenționat (…)

Când am ajuns noi pe clădire, elicopterul se ridica. Poate ne mai trebuiau 5 minute să fi ajuns, toate lifturile erau blocate la etajul 6. Pe la 12 și ceva a decolat elicopterul cu tovarășii la bord. (…) După ce s-au dat arme (n.red.- dintre cele găsite în CC pentru persoanele care pătrunseseră în clădire), fiecare și-a luat câte un punct de observație și au început să apară ofițeri de securitate, persoane sus puse ca Vlad Iulian, care la ora 13.30 era controlat de noi, avea în stânga și dreapta doi oameni puși de noi (…) S-a constituit un comandament în camera 22, unde era militar, iar în camera 225 era comandament civil. În camera 225, comanda dl Mazilu (n.red. – Dumitru Mazilu), iar în 226, Gușă și Vlad, ei au fost primii care ne-au învățat cum să tăiem cablurile de telefon de ascultare, de imprimare a discuțiilor (…) apoi am început să arestăm pe Dincă, Postelnciu, Verdeț, Fl. Ceaușescu și alții mai mărunți. Pe Ilie Ceaușescu l-au adus aici după ce a fost arestat”.

14 liste făcute pentru formarea Guvernului și una întocmită la TVR . Cine a vorbit în rusește cu URSS

„În ce privește alcătuirea Guvernelor s-au făcut vreo 14, la fiecare etaj s-a făcut un guvern, la fel la fiecare colț. Prima formă este aceasta: 1. Gen. Gușă Ștefan, 2. Gen. Nicolae Militaru, 3. Cpt. Lupoi Mihai, 4. Pârcălăbescu Emil, 5. prof. Mazilu Dumitru, știm toți cine erau și ce au făcut și nu am înțeles de ce tocmai ei au fost puși în capul listei (…)

În presă se spune că gen. Gușă a oprit rușii să intre în țară. A sunat telefonul, a răspuns Vlad și i-a dat telefonul lui Gușă, care surprinzător vorbește în limba rusă. El a făcut școala acolo unde au făcut toți și știe limba rusă perfect. Se vede pe casetă. (…) Când Gușă a vrut să pună telefonul jos, eu am spus NU și am întrebat dacă știe cineva rusește și a venit Cristina Ciontu care le-a spus în limba rusă exact ce le-am spus eu: NU AVEM NEVOIE DE VOI! (…)

În jurul orei 18.30 a venit un băiat și mi-a spus că la intrarea B este guvernul și vrea să intre în clădire, am întrebat ce guvern și mi-a spus că este dl. Iliescu, și eu i-am spus că dacă este dl. Iliescu, să-i dea drumul să intre. Cel care spune că este guvernul era Petre Roman care se întorcea victorios de la televiziune cu o listă întocmită să ne-o citească nouă (…)”

“Ne-am împușcat între noi ca proștii… se trăgea ca la nuntă!”

“Deci, în noaptea de 22 decembrie a început coșmarul și au început întrebările până azi: cine a tras în noi după 22?

Ceea ce vreau să vă spun, și mă doare sufletul că trebuie să spun, dar ne-am împușcat între noi ca proștii. Excesul de zel a creat victime nenumărate și vă spune un om care s-a aflat în cele mai fierbinți puncte în acele zile.

Este drept că aici am fost manipulați și mă întreb oare cum a fost posibil ca gen. Gușă cu D. Maziliu să dea ordin stingeți lumina și trageți în tot ce mișcă în clădire, și cine mișca în clădire? Noi! (..) Când cineva era rănit, din toate părțile se trăgea ca la nuntă! (..) În schimb, cel care a tras din Direcția a V-a în biroul lui El. Ceaușescu a tras un singur glonț incendiar de calibru mare și a dat foc biroului unde noi depusesem armamentul și muniția. (..) Pe post s-a dat: noi am luptat, am cucerit puterea, ce să facem cu ea, cui o dăm, Armatei? – și aici se rupe banda”.

Cum a distrus soția lui Dumitru Mazilul listele cu cei care au luat arme

„În acea zi, Mazilu a dispărut, dar a apărut nevasta lui care zicea că a fost răpită de teroriști, salvată prin minune de nu știu cine, și a fost dusă în biroul nostru, unde era comandamentul civil.

Doamna, sub masca nebuniei ne-a distrus toate documentele care le aveam, liste nominale cu oameni care au luat arme, liste cu bunuri care le-am strâns și le-am depozitat în apartamentul lui Ceaușescu, a rupt legăturile telefonice, iar într-un târziu a venit dl. Mazilul și a luat-o cu un TAB. Acum cred că nu e nebună, e la o ambasadă și cred că îi merge bine. (…)”

Cine a filmat și cui a fost predat tezaurul de patrimoniu găsit în clădirea Omnia

„Am făcut inventar la tot și am strâns în primul rând tablouri, Galleuri, sculpturi, obiecte de aur, argint, biroul actualului secretar general al Senatului era ca un bazar de antichități, toate claie peste grămadă.

În 24 decembrie, am descoperit în clădirea Omnia, pe scărița care duce la acele cămăruțe sus, un adevărat tezaur de patrimoniu, ceramică veche, dar nu am putut identifica ale cui sunt. A venit o echipă de la Sahia, de la televiziune, care au filmat, și de la cinematografia Armatei, au fost filmate așa cum le-am găsit puse pe rafturi. Apoi au fost depozitate cu celelalte și în 25 dec a venit un procuror militar, Duma parcă, și a trecut la inventarierea tuturor bunurilor cu un domn Florică, care lucra atunci la uzina de pompe din Obor.

Toate aceste obiecte au fost scoase de aici sub ocrotirea col. Bărbat, împreună cu instalațiile de televiziune, dar au luat destinații diferite , la fel cum au luat fișetele de documente pe care le-au scos în 22 dec. Au fost luate de aici pentru că noi am început să le deschidem și am găsit planurile CC, planuri de apărare cu cuiburi de apărare, de lunetiști, tot ce intra în arsenalul Securității. (…)

Am aici poza unui om care a riscat mult, care nu este luptător, nici membru al unui partid, asociații. A riscat enorm să stea noaptea pe baricadă ca să filmeze dintr-o geantă decupată, caseta a dat-o la televiziune, că a cerut-o Tatulici, dar azi nu mai găsim nicio casetă.

Am aflat că Adrian Sârbu a avut cea mai perfectă videotecă în ce privește revoluția română, ce a făcut cu ea? A făcut Mediapro? (…) E greu să pierzi puterea, vă spune unul care a avut toată puterea în mână și nu a avut nevoie de ea.

Ordinul generalului Militaru

(…) Concret, acuz pe Vlad Iulian, pe Gușă, pe Pîrcălăbescu, Stănculescu, Chițac, au comandat masacrul care a fost și au venit la București în chip de îngeri păzitori. (…)

Am făcut din această revoluție superbă o latrină, care mai de care a vrut să pară mai important, Petre Roman era părintele revoluției, Mazilu – spiritul revoluției, dar Mazilu de ce plătea cotizație de partid în noiembrie 1989 dacă era dizident?

(…) Am stat aici (n.red. – în clădirea CC) până în 5 ianuarie 190, încercând să predăm într-un fel acele bunuri de care v-am spus. Când am văzut însă că se scoate, se cară, am spus că e inutil ce facem noi.

A venit aici gen. Militaru și a vrut să preia cladirea pentru Ministerul Apărării, și a spus textual: PE CIVILII AȘTIA, DĂ-I ÎN P… MEA, ÎMPUȘCAȚI-I PE TOȚI!

Sunt oameni care își amintesc de lucrurile acestea.(…)

Așa-zisul terorist, șofer sergent major de miliție

“Aici, în clădire (n.red.- clădirea CC), un om a împușcat 6 oameni și astăzi este nebun, i-a împușcat nevinovați, el este ofițer, un trăgător de elită dintre parașutiști (…)

Au murit 6 oameni nevinovați din cauza unui ofițer neinstruit care a dat ordin să-l împuște pe parașutist. El nu avea nicio vină și dacă s-a tras asupra lui, a tras și el. (…)

A apărut într-un ziar fotografia unui așa-zis terorist, care era șofer sergent major de miliție și l-au bătut numai pentru că avea o legitimație de sergent major (…)

Arestarea șefului Direcției a V-a

În 22 dec, începând cu ora 12 până în 23 dec. am arestat ofițeri de securitate care se aflau în clădire. Ultimii care au fost arestați în noaptea de 23 dec au fost Nae Octavian și col. Lăzărescu șeful Dir. A V-a.

Pe Lăzărescu l-am arestat în momentul când a intrat în biroul lui Gușă, era acolo și gen. Voinea și alt general de marină. L-am arestat pentru că i-am redescoperit pistolul. (…)

Cum a dispărut din valuta predată la secretariatul general al CFSN și dischete de la Securitate

(…) După ce s-a stins focul și au intrat oamenii acolo (n.red. – în clădirea unde se afla centrul de calcul al Securității), s-au recuperat niște dischete care însă ne-au fost luate. Dl. Dinescu vă poate spune exact, știu că una-două casete au ajuns pe la Guvern, iar de acolo au dispărut, așa cum au dispărut și banii care au fost predați cu proces-verbal la secretariatul general al CFSN, dl. Jerbas știe că eu am trimis 16 mii de dolari în fișic și când dl Jerbas a preluat secretariatul general al CFSN de la dl. Montanu a mai găsit 10 mii de dolari în casa de bani.

S-au predat valute de toate felurile. Valută se găsea cam în toate sertarele din birourile de la et.1 și 2, nu sume mari. Cei 16 mii de dolari au fost găsiți în biroul unuia care trebuia să fi fost mare, că au fost găsiți teanc, bancnote de 100 dolari, biroul era la et.1, pe unde a avut dl. Câmpeanu biroul, cam pe acolo.

Când am fost întrebat și mergeam acolo, un băiat era cu ei în mână și întreba ce să facă cu ei. I-am luat și i-am dus în biroul lui Iordan Rădulescu unde se strângea totul, stilouri și lucruri mărunte, dar și sceptrul și al lui și al ei, deci au fost 2.

A fost adusă sabia pe care o primise de la Yasser Arafat, noi am zis că e de aur, parcă teaca era de aur, cu pietre, salariul lui El. Ceaușescu, vreo 50 de mii lei într-un plic pe care scria El. Ceaușescu”.

Ce a recunoscut Dan Iosif că a luat din fostul CC. Ce jucării îl distrau pe Ceaușescu

“S-a furat foarte mult de aici din CC, s-au furat casete și aparate video, covoare, fiecare ce putea să arunce, sticle de parfum, am găsit pe la et. 4 un dulap mare plin cu sticle de whisky, cred că era unul care le colecționa, erau cred toate tipurile din lume. (…) S-a găsit foarte multă băutură în clădire, la fel mâncare, am mâncat 3 zile, și era mâncare bună, mușchiuleț, salam de Sibiu, am găsit casete porno, reviste porno, tot ce nu-ți trece prin cap.

Dar nu s-au furat valori, acestea s-au furat după ce revoluționarii au părăsit clădirea, adică 8-9 ianuarie, când au plecat toți acasă. (..) Am luat de aici 2 brăduți de casă. Unii au spus că am pus dedesubt bijuterii, dar jur cu mâna pe cruce că nu am luat așa ceva, florile le-am cărat din cameră în cameră, să nu le distrugă gloanțele. (…)

Noi am strâns acolo o serie de valori, până și jucăriile lui Ceaușescu le-am strâns acolo. Avea jucării cu Bucureștiul miniaturizat, unde dărâma cu piciorul, avea un tanc care mergea, trăgea, se distra cu ea, o comanda el prin sufrageria lui, ceasul acela atomic, era ceva senzațional. (…)

Vă spun sincer că nu am luat și eu geanta lui diplomat, care era de culoare naturală a pielii și conținea pașaportul, pe care avea toate vizele de ieșire și intrare în România și un stilou Montblank pe care era sculptat numele lui în aur. Mi-a părut rău că le-am lăsat, era acolo doamna Iulia Starț”.

Conturile din străinătate

“Conturile alea o să ne mănânce capul. Unii spun că nu au existat, dar de unde a avut bani Zoe Ceaușescu să-și deschidă o editură, Valentin să facă ce a făcut, editură, tipografie, nu înțeleg de unde a avut Copos bani să facă Ana Electronic. (…) ”

“Sunt vinovat!”

“În momentul de față eu mă incriminez și pe mine că am făcut parte din acel CFSN, trecut târziu, dar am fost, apoi am făcut parte din CPUN, deci nu pot să mă disociez de greșelile pe care le-a comis acel CPUN, mă consider solidar cu oamenii aceia.

Nu pot să mă scuz că nu am știut, am ridicat mâna, am votat pentru, sunt vinovat, dacă vreodată ne veți judeca, dar m-aș bucura ca istoria să ne judece pe fiecare după faptele noastre.“

