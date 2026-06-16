Dacă ai telefon fix vechi acasă, ai o comoară: Cum se poate refolosi, de fapt

Pare ceva din trecutul îndepărtat, dar adevărul este că până nu cu mult timp în urmă, telefonul era un dispozitiv staționar conectat printr-un cablu care „doar” permitea efectuarea de apeluri. Telefoanele fixe erau la fel de indispensabile în case precum este Wi-Fi-ul astăzi. Cu toate acestea, apariția telefoanelor mobile și, mai târziu, a smartphone-urilor le-a făcut învechite, scrie El Economista.

Dacă ai deja unul instalat acasă, probabil că încă îl păstrezi, dar acum este mai mult o chestiune de nostalgie decât de practicitate, deoarece numărul persoanelor care sună la telefoane fixe este extrem de mic.

Dar pe rețelele de socializare și pe platforme precum Pinterest, tot mai mulți utilizatori arată cum aceste dispozitive, pe care mulți le-au depozitat în sertare sau poduri, pot fi reutilizate ca decorațiuni sau alte obiecte pentru casa ta. Iată cum se poate refolosi!

Ghiveci de flori

Una dintre cele mai populare idei este să golești interiorul unui telefon fix și să folosești carcasa acestuia pe post de ghiveci decorativ.

Suport pentru creioane

Similar cu ghiveciul de flori, poți reutiliza și vechiul telefon fix. Dacă golești interiorul telefonului, poți crea un suport pentru creioane original și unic.

Lampă

Această reutilizare este mai degrabă pentru pasionații de bricolaj, dar nu este imposibilă și, profitând de structură, puteți proiecta o lampă unică cu vechiul telefon.

Element decorativ

Uneori, cele mai simple lucruri sunt cele mai bune, iar aceste telefoane „vintage” sunt frumoase în sine și le puteți folosi ca un alt element decorativ pentru casă.