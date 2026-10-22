Compania aeriană Dan Air cere insolvența, după AnimaWings. Are datorii de peste 126 de milioane de lei

Compania aeriană Dan Air a solicitat intrarea în insolvență, cererea fiind înregistrată joi, 22 octombrie, la Tribunalul Ilfov. Potrivit datelor financiare din 2025, operatorul are datorii de peste 126 de milioane de lei. Instanța nu a stabilit încă un termen de judecată. Solicitarea vine la scurt timp după ce o altă companie aeriană, AnimaWings, a solicitat intrarea în insolvență și a oprit toate zborurile.

Dan Air a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 224,2 milioane de lei, în creștere față de cele 176,1 milioane de lei din 2024. Compania a încheiat anul cu un profit net de 11,6 milioane de lei, după pierderi de 10,9 milioane de lei în anul precedent. Datoriile Dan Air au crescut cu peste 36 de milioane de lei în 2025, ajungând la 126,3 milioane de lei. Capitalurile proprii au fost negative, la -23,3 milioane de lei, arată Mediafax.

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Compania aeriană Dan Air cere insolvența

Înființată în 2017 sub numele Just Us Air, Dan Air a operat inițial zboruri pentru alți transportatori. Ulterior, compania și-a lansat propriile curse regulate, mai întâi de la Brașov, apoi de la Aeroportul din Bacău. Dan Air este membră a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

Dan Air va continua să opereze zboruri regulate din București și Bacău către destinații internaționale. De la Bacău, compania are curse spre mai multe orașe europene (Londra, Dublin, Bruxelles, Milano, Torino și Bologna). Din București zboară către Dublin și Damasc. Pe lista rutelor apare și Ibiza.

Dan Air este a doua companie aeriană românească ce solicită insolvența în ultimele săptămâni. AnimaWings a depus o nouă cerere pe 20 octombrie, după ce prima a fost respinsă. Procesul începe pe 28 octombrie. Separat, 27 de creditori, inclusiv Banca Transilvania și ROMATSA, au cerut insolvența companiei.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ