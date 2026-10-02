Prima pagină » Actualitate » Simona Halep, prima reacție după ce AnimaWings a cerut intrarea în insolvență: „Reziliez contractul” / „Și eu am fost luată prin surprindere”

Simona Halep, prima reacție după ce AnimaWings a cerut intrarea în insolvență: „Reziliez contractul” / „Și eu am fost luată prin surprindere”

Simona Halep, prima reacție după ce AnimaWings a cerut intrarea în insolvență: „Reziliez contractul” / „Și eu am fost luată prin surprindere”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Campioana Simona Halep a reacționat la o zi după ce compania aeriană AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență și a oprit toate zborurile. Fostul lider mondial semnase un contract de publicitate în urmă cu patru luni.

Simona Halep a anunțat prin intermediul unui comunicat că reziliază contractul cu AnimaWings.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sportiva spune că întotdeauna și-a ales cu grijă partenerii, dar uneori apar situații neprevăzute.

Halep a devenit imaginea oficială a companiei AnimaWings în 2026.

Ce transmite Simona Halep în comunicat

Halep a asigurat că nu a avut niciun rol în managementul AnimaWings sau în deciziile comerciale, financiare sau operaționale și că nu a avut niciun beneficiu financiar.

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece AnimaWings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face.

Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc.

Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale.

Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare.

Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat.

Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții.

Regret situația în care s-a ajuns și sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede”, a scris Halep pe Instagram.

AnimaWings a cerut intrarea în insolvență

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor”, au precizat reprezentanții AnimaWings joi seara.

AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență după ce a înregistrat pierderi semnificative. Totodată, au apărut numeroase procese în care compania aeriană a fost dată în judecată de clienți nemulțumiți, care ar fi pierdut bani din cauza acțiunilor AnimaWings.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani şi, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanţ asupra întregii noastre activităţi, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acţionăm noi, responsabil, şi să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operaţiunile şi perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noştri şi menţinerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, declară Marius Pandel, CEO AnimaWings, citat în comunicat.

Sursă foto: AnimawingsRomania / Instagram Simona Halep

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
15:30
Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
CONTROVERSĂ Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
15:26
Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
VIDEO Autostrada Transilvania prinde contur. 155 km de A3 vor lega Poarta Sălajului de Târgu Mureș
15:05
Autostrada Transilvania prinde contur. 155 km de A3 vor lega Poarta Sălajului de Târgu Mureș
ANUNȚ Alianța pentru Unirea Românilor: „AUR va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor din ultimele săptămâni”
14:38
Alianța pentru Unirea Românilor: „AUR va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor din ultimele săptămâni”
REACȚIE Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”
14:37
Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru prezintă cheia unei relații „perfecte” între părinți și copii: „De foarte multe ori, vulnerabilitatea începe exact acolo”. „Și părinții au nevoie de sprijin”
14:35
Mirabela Grădinaru prezintă cheia unei relații „perfecte” între părinți și copii: „De foarte multe ori, vulnerabilitatea începe exact acolo”. „Și părinții au nevoie de sprijin”
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Click
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Modul neobișnuit în care s-a răzbunat o femeie după despărțirea de fostul partener. Bărbatul a avut parte de un șoc!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Cine are grijă de părinții bolnavi sau bătrâni? Între responsabilitatea copiilor și nevoia de ajutor specializat
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
FLASH NEWS Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
16:02
Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
REACȚIE CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
15:54
CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
REACȚIE Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”
15:54
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”
FLASH NEWS Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
15:51
Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
ASIGURĂRI ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
15:37
ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
RELIGIE Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului
15:22
Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului

Cele mai noi

Trimite acest link pe