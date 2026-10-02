Campioana Simona Halep a reacționat la o zi după ce compania aeriană AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență și a oprit toate zborurile. Fostul lider mondial semnase un contract de publicitate în urmă cu patru luni.

Simona Halep a anunțat prin intermediul unui comunicat că reziliază contractul cu AnimaWings.

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Sportiva spune că întotdeauna și-a ales cu grijă partenerii, dar uneori apar situații neprevăzute.

Halep a devenit imaginea oficială a companiei AnimaWings în 2026.

Ce transmite Simona Halep în comunicat

Halep a asigurat că nu a avut niciun rol în managementul AnimaWings sau în deciziile comerciale, financiare sau operaționale și că nu a avut niciun beneficiu financiar.

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece AnimaWings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face.

Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc.

Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale.

Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare.

Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat.

Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții.

Regret situația în care s-a ajuns și sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede”, a scris Halep pe Instagram.

AnimaWings a cerut intrarea în insolvență

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor”, au precizat reprezentanții AnimaWings joi seara.

AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență după ce a înregistrat pierderi semnificative. Totodată, au apărut numeroase procese în care compania aeriană a fost dată în judecată de clienți nemulțumiți, care ar fi pierdut bani din cauza acțiunilor AnimaWings.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani şi, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanţ asupra întregii noastre activităţi, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acţionăm noi, responsabil, şi să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operaţiunile şi perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noştri şi menţinerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, declară Marius Pandel, CEO AnimaWings, citat în comunicat.

Sursă foto: AnimawingsRomania / Instagram Simona Halep