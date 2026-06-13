Data exactă când vine canicula în România. Sunt anunțate temperaturi de peste 40 de grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather.

Vara mult așteptată a venit, iar zilele caniculare și-au făcut deja simțită prezența. Deși suntem abia în luna iunie, temperaturile continuă să crească. Mai mult decât atât, în unele orașe se anunță temperaturi de peste 40 de grade Celsius în curând.

După o primăvară ploioasă, majoritatea oamenilor își doreau ca vara să vină cât mai repede. Cu toate acestea, canicula nu este deloc așteptată. Unele persoane, în special cele care locuiesc la bloc, au apelat deja la aerul condiționat sau la ventilatoare, iar acesta este doar începutul.

Iulie aduce primele valuri de caniculă

Potrivit meteorologilor EaseWeather, primul val important de caniculă este așteptat în jurul datei de 17 iulie 2026. În anumite orașe, precum Calafat și Drobeta-Turnu Severin, vor fi temperaturi de 40 de grade Celsius. De asemenea, canicula va persista, astfel că în Calafat vor fi 40 de grade Celsius atât pe data de 17, cât și 20 și 22 iulie.

În plus, acestea sunt temperaturile la umbră. La soare, temperatura resimțită va fi de 43-45 de grade Celsius.

Easeweather.com este o platformă online de prognoză meteo care oferă informații detaliate despre vreme. Are date strânse pentru orașe din întreaga lume. Utilizatorii pot vedea temperaturile zilnice, prognozele pe termen scurt și mediu, precum și evoluția condițiilor meteo pe câteva zile sau intervale orare.

Sursă foto: EaseWeather