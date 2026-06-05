Prognoza meteo până în 6 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei. Cum va fi vremea la mare în prima lună de vară

Administrația Națională de Meteorologie anunță, în cea mai recentă prognoză, că urmează zile cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în această perioadă. Iată cum va fi vremea la mare în prima lună de vară din 2026.

Potrivit datelor, în intervalul 8 iunie – 6 iulie sunt așteptate perioade de căldură, în special în vest. În același timp, precipitațiile vor fi sub nivelul normal în anumite regiuni.

Cum va fi vremea între 8 și 15 iunie

ANM a publicat prognoza pentru o lună întreagă, iar cei care locuiesc în vestul României trebuie să știe că urmează săptămâni mai calde și mai secetoase decât în mod normal. Astfel, între 8 și 15 iunie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest.

Între 15 și 22 iunie vom avea temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile.

Intervalul 22-29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive. Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest. Așadar, la mare, vremea se va încadra în normalul perioadei, potrivit ANM. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

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