Prima pagină » Actualitate » Prognoza meteo până în 6 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei. Cum va fi vremea la mare în prima lună de vară

Prognoza meteo până în 6 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei. Cum va fi vremea la mare în prima lună de vară

Prognoza meteo până în 6 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei. Cum va fi vremea la mare în prima lună de vară
Prognoza meteo până în 6 iulie / foto ilustrativ, sursa: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie anunță, în cea mai recentă prognoză, că urmează zile cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în această perioadă. Iată cum va fi vremea la mare în prima lună de vară din 2026.

Potrivit datelor, în intervalul 8 iunie – 6 iulie sunt așteptate perioade de căldură, în special în vest. În același timp, precipitațiile vor fi sub nivelul normal în anumite regiuni.

Cum va fi vremea între 8 și 15 iunie

ANM a publicat prognoza pentru o lună întreagă, iar cei care locuiesc în vestul României trebuie să știe că urmează săptămâni mai calde și mai secetoase decât în mod normal. Astfel, între 8 și 15 iunie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest.

Între 15 și 22 iunie vom avea temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile.

Intervalul 22-29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive. Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest. Așadar, la mare, vremea se va încadra în normalul perioadei, potrivit ANM. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu în România. Orașele în care plouă toată luna iunie

Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Scandal pe TikTok cu Oana Roman, care înjură suveraniștii. Cum i-au răspuns
09:21
Scandal pe TikTok cu Oana Roman, care înjură suveraniștii. Cum i-au răspuns
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”
09:00
Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”
MEDIU UE, cu „ochii” pe oceanele lumii. Ce este proiectul OceanEye, lansat de Comisia Europeană
08:59
UE, cu „ochii” pe oceanele lumii. Ce este proiectul OceanEye, lansat de Comisia Europeană
ANCHETĂ Cristian Pomohaci ar fi oferit mașină și vacanțe cadou uneia dintre victimele sale. Ce susține un martor
08:48
Cristian Pomohaci ar fi oferit mașină și vacanțe cadou uneia dintre victimele sale. Ce susține un martor
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”
08:30
Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”
ACTUALITATE Toni Neacșu, despre respectarea legilor de către politicienii romani: „Constituția noastră este zilnic pusă între paranteze”
08:00
Toni Neacșu, despre respectarea legilor de către politicienii romani: „Constituția noastră este zilnic pusă între paranteze”
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Metoda olandeză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic
Click
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Digi24
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce pățești dacă îți cumperi o Tesla la mâna a doua: „Nu mi-a spus nimeni”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Aur, bani și vile ale mafiei siciliene, confiscate de autoritățile italiene
CONTROVERSĂ Trump primește acces la Mythos, AI-ul „pe steroizi” care alarmează lumea. UE negociază intrarea rapidă în program
09:25
Trump primește acces la Mythos, AI-ul „pe steroizi” care alarmează lumea. UE negociază intrarea rapidă în program
FLASH NEWS Condițiile celor 17 parlamentari PACE pentru a vota Cabinetul Tomac: Nu acceptăm USR-işti vopsiți în tehnocrați
09:22
Condițiile celor 17 parlamentari PACE pentru a vota Cabinetul Tomac: Nu acceptăm USR-işti vopsiți în tehnocrați
ULTIMA ORĂ Criză în Orientul Mijlociu: Gruparea Hezbollah respinge acordul Israel-Liban mediat de SUA. Riscul unui nou conflict major crește
08:40
Criză în Orientul Mijlociu: Gruparea Hezbollah respinge acordul Israel-Liban mediat de SUA. Riscul unui nou conflict major crește
HOROSCOP Conflicte, stres și agitație pentru această zodie în luna iunie 2026. Neti Sandu anunță probleme în casa relațiilor
08:17
Conflicte, stres și agitație pentru această zodie în luna iunie 2026. Neti Sandu anunță probleme în casa relațiilor
CONTROVERSĂ Trump vrea să construiască o promenadă cu numele său lângă celebrul Lincoln Memorial. Proiectul stârnește deja controverse în SUA
08:13
Trump vrea să construiască o promenadă cu numele său lângă celebrul Lincoln Memorial. Proiectul stârnește deja controverse în SUA
EMISIUNI OFF The Record I Invitat: Dan Dungaciu – prim – vicepreședinte AUR
08:00
OFF The Record I Invitat: Dan Dungaciu – prim – vicepreședinte AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe