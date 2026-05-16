Meteorologii EaseWeather anunță prima zi de caniculă în România. Pe ce dată vin căldurile extreme în București

În luna iulie, a doua zi de vară, vin și temperaturile caniculare în Capitală. Sunt temperaturi de peste 35 de grade C în termometre, dar se pot resimți ca fiind și mai mult.

Meteorologii EaseWeather au anunțat deja prognoza pentru a doua lună de vară, luna lui Cuptor, cum se mai numește popular. Vor fi opt zile caniculare în această lună, cu valori termice ce pornesc de la 35 de grade C și ajung la 36 de grade C.

Astfel, vom avea 36 de grade C pe 14, 15 și 16 iulie, la jumătatea lunii. Pe data de 20 și 22 iulie, vor fi temperaturi de 35 de grade C și sunt anunțate ploi. Va ploua și pe data de 24 iulie, când în termometre vor fi 35 de grade C. 35, respectiv 36 de grade C vom avea în zilele de 25 și 26 iulie 2026.

Totodată, în luna iulie, temperaturile diurne pornesc de la 31 de grade C în București.

Așadar, se anunță o lună iulie cu opt zile caniculare, ce depășesc valori de 35 de grade C. Specialiștii recomandă hidratarea în zilele caniculare, dar și să ne ferim, pe cât posibil, de bătaia razelor solare.

Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

