Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” 

04 feb. 2026, 15:54, Actualitate
Preț record pentru un kilogram de piept de pui într-un supermarket din România. O femeie a postat imaginile cu prețurile pe contul său de Facebook, iar internauții au reacționat imediat.  

„Cum mă să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta? La nivel de prețuri cred că suntem pe aceeași lungime de undă cu Norvegia”. 

În fotografiile postate de femeie pe internet, pe eticheta produsului era menționat faptul că puiul este unul de tip bio, crescut organic.

Internauții au reacționat imediat la postarea femeii și au scris: Exista piept de pui și cu 30 lei/kg. Asta este frumusețea capitalismului… exista piept de pui de la 30 la 100 lei/kg pentru toată lumea. Nu e mai bine asa decât sa mâncăm toți tacâmuri de pui?; Nici la Monaco nu este 20 € kilogramul de piept de pui . Pieptul de crocodil poate un pic mai mult; Și mai strigă în gura mare că sunt venituri mari. Nu trăim mai bine cu nimic față de acum 20 de ani, deși salariile erau de 20 de ori mai mici, la fel erau și prețurile; Dacă nu s-ar cumpăra nu s-ar pune așa prețuri, sunt destui care visează că sunt bio și plătesc, mai ales cei care sunt abonați la banii statului; Grâu și porumb crescut pe pământ fără erbicide, smulgi buruienile la mână, cerealele le dai păsărilor și animalelor. Asta înseamnă Bio, Ecologic! Preț kilogram carne de pui, 15-20€”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

