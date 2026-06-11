Prima pagină » Actualitate » De ce nu mai curge un celebru izvor „tămăduitor” din Bihor. Primăria l-a „electrificat”, iar edilul vrea să-i pună și cartele de acces

De ce nu mai curge un celebru izvor „tămăduitor” din Bihor. Primăria l-a „electrificat”, iar edilul vrea să-i pună și cartele de acces

De ce nu mai curge un celebru izvor „tămăduitor” din Bihor. Primăria l-a „electrificat”, iar edilul vrea să-i pună și cartele de acces
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Iată de ce nu mai curge izvor considerat a avea proprietăți terapeutice din Fegernicu Nou, județul Bihor. Primăria Sâniob l-a „electrificat”, iar edilul dorește să pună și acolo și cartele de acces.

Oamenii fac 2 ore cu mașina ca să vină la acel izvor despre care se spune că ar avea proprietăți terapeutice. Străbat sute de kilometri ca să profite de acestea. Doar că, după ce Primăria Sâniob a montat o pompă electrică, oamenii spun că bat drumul degeaba, căci izvorul mai mult nu curge. Iar ca să rezolve problema, edilul comunei vrea să recurgă la cartele de acces, scrie Ebihoreanul.

Oamenii spun că problemele au apărut că din vara anului trecut.

„Inițial, izvorul curgea natural, oamenii stăteau la coadă și-și umpleau bidoanele. Apoi, Primăria Sâniob a montat o pompă manuală, iar de vreo 8 luni o pompă electrică, a pus lângă izvor și o cameră de supraveghere și a stabilit un program în așa fel încât puteai lua apă numai între ora 13.00 și 14.00. Soția a sunat la Primăria Sâniob și a aflat că motivul este economia de curent, cei de la Primărie au spus că în vara trecută le-a venit o factură de aproape 3.000 lei pe o lună, de atunci s-a restricționat accesul la izvor”.

Dumitrescu susține că, în realitate, după cum ar indica un contor montat lângă izvor, consumul de electricitate ar fi mai mic de 100 lei pe 3 luni. În aceste condiții, afirmă el, s-a oferit să plătească Primăriei bani pentru ca pompa să funcționeze „la liber”, fiind însă refuzat. „Eu cred că-i rea voință. Dacă-i așa problemă de bani, să pună un automat cu fise pentru acces, ca la spălătoriile auto”, a spus un bărbat, potrivit sursei citate.

Contactat de ziarul Ebihoreanul, primarul comunei Sâniob, Zatykó Jácint, afirmă însă că realitatea este mai nuanțată și că motivele pentru care nu mai curge izvorul sunt debitul scăzut în această perioadă, din cauza secetei, și suprasolicitarea pompei electrice.

„Pompa manuală pe care am pus-o s-a tot stricat și de aceea am pus pompă electrică. Dar așa multă lume lua apă – era turism pentru apă, unii o și revindeau – că se ardea motorul. Anul trecut am schimbat 7 pompe, așa că am făcut un sistem așa încât atunci când se supraîncălzește pompa, să se oprească. În plus, anul trecut în august am avut consum de curent de 2.700 lei, și nu putem nici să plătim așa mult, nici să luăm bani de la oameni”, a spus primarul, potrivit sursei citate.

Edilul adaugă și că acum are o altă idee. „Apa nu-i a noastră, dar infrastructura din jur da”, a spus acesta, referindu-se la amenajarea unei „filigorii” în jurul izvorului și la montarea pompei electrice și camerei de supraveghere. „Vreau să introducem cartele de acces, ca la accesul în blocuri”, a spus primarul.

Întrebat dacă în acest fel vor avea acces la izvor doar localnicii, edilul a afirmat că nu, însă că accesul va fi condiționat de plata unei taxe. „Și alții pot avea, dar contracost”, a spus primarul de Sâniob.

sursă foto: Ebihoreanul

Autorul recomandă:

De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
22:12
Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
ACTUALITATE ⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
22:00
⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
ACTUALITATE Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
21:30
Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
FLASH NEWS Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
20:31
Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
REACȚIE Oana Gheorghiu se autodenunță pentru „decredibilizarea justiției”, după raportul CSM: „Am fost în stradă și am militat pentru o justiție independentă”
20:22
Oana Gheorghiu se autodenunță pentru „decredibilizarea justiției”, după raportul CSM: „Am fost în stradă și am militat pentru o justiție independentă”
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe