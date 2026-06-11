De ce nu mai curge un celebru izvor „tămăduitor” din Bihor. Primăria l-a „electrificat”, iar edilul vrea să-i pună și cartele de acces

Iată de ce nu mai curge izvor considerat a avea proprietăți terapeutice din Fegernicu Nou, județul Bihor. Primăria Sâniob l-a „electrificat”, iar edilul dorește să pună și acolo și cartele de acces.

Oamenii fac 2 ore cu mașina ca să vină la acel izvor despre care se spune că ar avea proprietăți terapeutice. Străbat sute de kilometri ca să profite de acestea. Doar că, după ce Primăria Sâniob a montat o pompă electrică, oamenii spun că bat drumul degeaba, căci izvorul mai mult nu curge. Iar ca să rezolve problema, edilul comunei vrea să recurgă la cartele de acces, scrie Ebihoreanul.

Oamenii spun că problemele au apărut că din vara anului trecut.

„Inițial, izvorul curgea natural, oamenii stăteau la coadă și-și umpleau bidoanele. Apoi, Primăria Sâniob a montat o pompă manuală, iar de vreo 8 luni o pompă electrică, a pus lângă izvor și o cameră de supraveghere și a stabilit un program în așa fel încât puteai lua apă numai între ora 13.00 și 14.00. Soția a sunat la Primăria Sâniob și a aflat că motivul este economia de curent, cei de la Primărie au spus că în vara trecută le-a venit o factură de aproape 3.000 lei pe o lună, de atunci s-a restricționat accesul la izvor”.

Dumitrescu susține că, în realitate, după cum ar indica un contor montat lângă izvor, consumul de electricitate ar fi mai mic de 100 lei pe 3 luni. În aceste condiții, afirmă el, s-a oferit să plătească Primăriei bani pentru ca pompa să funcționeze „la liber”, fiind însă refuzat. „Eu cred că-i rea voință. Dacă-i așa problemă de bani, să pună un automat cu fise pentru acces, ca la spălătoriile auto”, a spus un bărbat, potrivit sursei citate.

Contactat de ziarul Ebihoreanul, primarul comunei Sâniob, Zatykó Jácint, afirmă însă că realitatea este mai nuanțată și că motivele pentru care nu mai curge izvorul sunt debitul scăzut în această perioadă, din cauza secetei, și suprasolicitarea pompei electrice.

„Pompa manuală pe care am pus-o s-a tot stricat și de aceea am pus pompă electrică. Dar așa multă lume lua apă – era turism pentru apă, unii o și revindeau – că se ardea motorul. Anul trecut am schimbat 7 pompe, așa că am făcut un sistem așa încât atunci când se supraîncălzește pompa, să se oprească. În plus, anul trecut în august am avut consum de curent de 2.700 lei, și nu putem nici să plătim așa mult, nici să luăm bani de la oameni”, a spus primarul, potrivit sursei citate.

Edilul adaugă și că acum are o altă idee. „Apa nu-i a noastră, dar infrastructura din jur da”, a spus acesta, referindu-se la amenajarea unei „filigorii” în jurul izvorului și la montarea pompei electrice și camerei de supraveghere. „Vreau să introducem cartele de acces, ca la accesul în blocuri”, a spus primarul.

Întrebat dacă în acest fel vor avea acces la izvor doar localnicii, edilul a afirmat că nu, însă că accesul va fi condiționat de plata unei taxe. „Și alții pot avea, dar contracost”, a spus primarul de Sâniob.

sursă foto: Ebihoreanul

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