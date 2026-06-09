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„Destinul Culorilor” poate fi admirat în centrul Bucureștiului. Peste 80 de tablouri spectaculoase, semnate de o pictoriță din Brașov, expuse până pe 12 iunie

Nicolae Oprea
„Destinul Culorilor” poate fi admirat în centrul Bucureștiului. Peste 80 de tablouri spectaculoase, semnate de o pictoriță din Brașov, expuse până pe 12 iunie
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Casa de Cultură Friedrich Schiller din București, de pe Strada Batiștei, găzduiește până pe 12 iunie p expoziție de pictură, semnată de artista Nicoleta Botea. Este vorba de un vernisaj de peste 80 de lucrări, majoritatea portrete, denumit cât se poate de sugestiv: „Destinul Culorilor”.

Expoziția semnată de artista Nicolae Botea (55 de ani) este un adevărat carusel al culorilor ce te poartă într-un univers plin de căldură și sensibilitate.

Publicul amator de artă se poate întâlni cu această expoziție până pe 12 iunie, în spatele hotelului Intercontinental, pe Strada Batiștei, unde odinioară funcționa ambasada Statelor Unite ale Americii.

„Mi-am împlinit un vis. Sunt tare bucuroasă că sunt aici și că îmi sunt apreciate picturile. Sper ca oamenii să vadă prin ochii mei lumea așa cum o văd eu. Abordez toate stilurile, iar preferatele mele sunt portretele, pentru că sunt mai provocatoare din punct de vedere al tehnicii.

Îmi place să pictez și flori, natura statică, peisajele și cam tot ce este în jurul meu. Pictez pe pânză și șasiu, sau pe carton pânzat”, ne-a mărturisit Nicoleta Botea.

„Am aproape 500 de tablouri în ulei și aproape 200 în acuarelă”

Artista se poate lăuda cu sute de lucrări realizate în zeci de ani.

„Am aproape 500 de tablouri în ulei și aproape 200 în acuarelă, plus multe ilustrații și coperți pentru cărți de poezii”, mai spune Nicoleta.

„Destinul Culorilor” reprezintă un parcurs artistic și emoțional prin universul interior al artistei, o călătorie a stărilor, trăirilor și sensibilităților transpuse în culoare. Titlul expoziției reflectă tocmai această relație profundă dintre viață, emoție și expresia artistică.

Expoziția „Destinul culorilor” cuprinde un număr impresionant de 84 de tablouri, dintre care 61 de portrete, 14 peisaje și 9 lucrări de natură statică.

De asemenea, vizitatorii vor descoperi aici și 14 volume de poezie pentru care artista a realizat coperți și ilustrații, precum și un proiect dedicat copiilor, realizat împreună cu scriitorul Constantin Vaciu.

Nicoleta Botea este născută în Râșnov, județul Brașov, și se consideră un artist autodidact, care și-a format stilul și tehnica prin studiu individual. Ea și-a descoperit talentul încă din copilărie, însă, a revenit la pictură abia în 2020.

Prima sa expoziție, organizată la Râșnov în 2024, a marcat începutul unei noi etape artistice și al unor colaborări importante în zona literară și culturală.

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