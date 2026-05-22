O pictoriță din Brașov va avea prima expoziție într-o galerie de artă din București. Cum arată tablourile și care este analiza unui critic de artă

O pictoriță din Brașov va avea prima expoziție într-o galerie de artă din București. Iată cum arată tablourile și care este analiza unui critic de artă.

Pictorița, pe nume Botea Nicoleta-Adriana, este din orașul Râșnov, județul Brașov. Artista mărturisește că profesorii de desen din școală i-au încurajat talentul, dar, deși viața a dus-o pe cu totul alte planuri, ea nu a renunțat la pictură. Astfel, a reînceput să picteze în anul 2020, încurajată de soț și de copii. Mărturisește că a studiat lecțiile gratuite de pe YouTube și de pe alte rețele sociale și s-a regăsit pe sine. Se simte inspirată de tot ceea ce o înconjoară, motiv pentru care nu se poate axa doar pe un gen de pictură sau stil. Pictează portrete peisaje, natură statică și personaje de cărți pentru copii cu aceeași pasiune.

În 2024, pictorița a avut o expoziție la Râșnov, iar acum în 2026, va avea o expoziție și în București, la Casa de cultura Friedrich Schiller, care va fi în perioada 01.06-12.06 2026, iar vernisajul în 05.06.2026.

Ana Alexoaie Conache, critic de artă, i-a studiat operele de artă și a decretat:

„Prima impresie asupra creației sale este diversitatea stilistică. Artista nu pare captivă unei singure formule vizuale. Ea oscilează între realism poetic, expresionism cromatic și compoziții cu accente moderniste. Totuși, există un element comun care unifică lucrările, și anume sensibilitatea pentru atmosferă și expresia umană. Portretul bătrânului așezat în fotoliu este probabil una dintre cele mai puternice lucrări din punct de vedere psihologic. Figura personajului amintește de portretele introspective ale lui Lucian Freud prin atenția acordată prezenței interioare și corporalității asumate. Totodată, cromatica bogată și teatralitatea decorului evocă uneori universul lui Henri Matisse, unde obiectele devin extensii ale stării emoționale. Personajul nu este reprezentat ca o simplă identitate fizică, mai mult ca o biografie întreagă condensată într-o privire calmă și într-o postură de meditație. Bastonul, telefonul vechi, sculptura feminină și atmosfera aproape barocă a interiorului construiesc o metaforă a memoriei și a timpului. Este un portret despre demnitate, despre supraviețuire interioară și despre singurătatea elegantă a omului care a traversat viața”, spune comentatorul calificat.

Totodată, criticul de artă remarcă faptul că: „ceea ce impresionează în ansamblul acestor lucrări este faptul că doamna Nicoleta-Adriana Botea nu caută perfecțiunea rece, academică, ea observă autenticitatea emoției. Pictura ei are imperfecțiunile vii ale sensibilității umane. Uneori teatrală, alteori nostalgică sau contemplativă, ea păstrează mereu o sinceritate afectivă. Într-o epocă în care multe imagini sunt construite pentru impact rapid, aceste lucrări păstrează ceva rar: timpul interior”.

Autorul recomandă:

Record absolut pentru o operă de Brâncuși. “Danaidă” a fost vândută la New York cu peste 100 de milioane de dolari