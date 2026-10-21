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Diana Șoșoacă susține, la Russia Today, că Uniunea Europeană se va „dezintegra”. Ce spune despre protestul ciobanilor din București

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Diana Iovanovici Șoșoacă, europarlamentar și președinta partidului S.O.S. România, a criticat din nou Uniunea Europeană, într-o intervenție la Russia Today. Aceasta susținut că UE s-ar putea destrăma până în 2028-2030 și a comentat protestele din Franța și manifestația violentă a ciobanilor din București.

Diana Șoșoacă a susținut, într-o intervenție la Russia Today din data de 17 octombrie, că Uniunea Europeană se va destrăma până în 2028-2030. Președinta S.O.S. România a lansat noi critici la adresa blocului comunitar și a vorbit, printre altele, despre violențele din Franța, fâcând o paralelă și cu protestele fermierilor români.

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Diana Șoșoacă

Ce spune despre protestele violente din Franța și cele ale ciobanilor din București

Diana Șoșoacă a vorbit și despre protestele din Franța, care au degenerat în violențe. Zeci de magazine au fost jefuite, multe mașini au fost incendiate, iar o primărie a fost cuprinsă de flăcări. Primăria din Limoges, veche de 143 de ani, a fost distrusă, după incendiul din 17 octombrie. Referindu-se la persoanele implicate în violențe, europarlamentara a susținut că acestea ar fi fost, în realitate, „jandarmii infiltrați în civil”. Diana Șoșoacă a comentat și protestul crescătorilor de animale din Piața Victoriei. Ea a susținut că manifestanții ar fi fost agresați de „jandarmi aduși din Franța”.

„Protestatarii nu sunt violenți. Sunt persoane din Jandarmerie și Poliție care sunt infiltrate printre protestatari. Cunoaștem acest gen de comportament din România și i-am văzut la Strasbourg, în februarie, când am avut Mercosurul în sesiunea de plen și am participat la protestul fermierilor. Erau fermieri și din România.

La finalul protestului, un protest pașnic, jandarmii ne-au gazat, inclusiv pe mine, chiar dacă eram membru al Parlamentului European și nu le era permis să aibă acest tip de comportament cu atât de multă violență împotriva protestatarilor pașnici. Deci asta este calea dictaturii. O dictatură a lui Macron, o dictatură a Ursulei von der Leyen. Nu este o democrație.

(…) Cred că este ca în 1848, dacă vă reamintiți revoluția din întreaga Europă, și poate putem să comparăm cu anul 1879. Cred că acest protest se va răspândi în toată Europa. Inclusiv în România avem aceeași violență și o mulțime de jandarmi din Franța care au fost violenți cu fermierii care au protestat în București. (…) Întreaga Europă este în flăcări și se va termina foarte rău pentru acest tip de democrație care este o tiranie”, a spus Diana Șoșoacă.

În continuare, Diana Șoșoacă spune: „Dacă vrem pace, de ce nu ne oprim din a-i da o mulțime de arme și bani lui Zelenski? Și de ce îl ajutăm să distrugă Rusia?”.

Diana Șoșoacă: „Uniunea Europeană va fi dezintegrată”

Diana Șoșoacă a avertizat că nemulțumirea populației ar putea duce la o nouă revoluție, similară celei din Franța din 1789. Europarlamentara a susținut că Uniunea Europeană s-ar putea „dezintegra”.

„Sper că acești așa-numiți lideri ai Uniunii Europene să oprească acest tip de violență împotriva populației și să realizeze că trebuie să oprească acest tip de politică și acest tip de economie distructivă a Uniunii Europene. Să înceapă să asculte oamenii și să le respecte vocile și alegerile. Dacă nu vor asculta populația, cred că populația va face o mare revoluție și vom vedea exact ca în 1789, în Franța, Bastilia. Vom vedea o altă revoluție care va schimba întreaga Uniune Europeană. De fapt, Uniunea Europeană va fi dezintegrată”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Sursă foto & video: Facebook Diana Iovanovici-Șoșoacă oficial

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