Șoșoacă spune că nu îl recunoaște pe Nicușor Dan ca președinte și cere eliberarea lui Călin Georgescu

Diana Șoșoacă a dezvăluit ce discuții a purtat astăzi, la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. Europarlamentara spune că i-a transmis șefului statului că nu îl recunoaște ca președinte, dar, totuși, i-a cerut acestuia să intervină în scandalul arestării lui Călin Georgescu.

”34 de minute…a spus că e cam lungă discuția. I-am replicat că nu-l recunosc ca președinte și că Dumnezeu i-a jucat o festă, pentru că pentru el am fost interzisă în al patrulea tur de scurtin.

Suntem în faliment și i-am spus că, în calitate de președinte SOS, de eurodeputat și cetățean al statului, suntem nevoiți să discutăm despre reînființarea democrației. Nu trebuie să existe interdicția dreptului la liberă exprimare…”, a spus Diana Șoșoacă.

”Domnul Nicușor Dan mi-a spus că nu se poate băga”

Șoșoacă spune că i-a cerut lui Nicușor Dan să intervină în cazul arestării lui Călin Georgescu, însă acesta i-ar fi transmis că nu se poate implica. Pentru întâlnirea de la Cotroceni, membrii formațiunii au ales o vestimentație aparte: s-au îmbrăcat cu toții în negru. Șoșoacă a explicat ulterior că decizia a fost luată pentru că poartă doliu pentru democrația din România.

”I-am vorbit despre cazul Călin Georgescu și i-am spus că ar trebui să facă ceva, pentru că, după doi ani de zile în care nu s-a depus nicio probă nouă, arestăm un om. Credeți că e pentru el? Nu. E pentru noi, ceilalți. Cei „extremiști”.

Domnul Nicușor Dan mi-a spus că nu se poate băga. Ba da, vă puteți băga. Și i-am spus că nu pot să nu fiu de acord cu Călin Georgescu, cu Nicușor Dan, cu Simion, cu Grindeanu, dar prefer să avem o luptă fair-play în politică, nu să avem în spate tot felul de servicii care să ne interzică candidatura.

Vă întrebați de ce suntem în negru toți? Suntem în doliu pentru democrația din România și drepturile care au fost anulate de o Curte ilegitimă. M-a întrebat cine să conducă un guvern. I-am spus că Diana Șoșoacă. Evident că nu va vota nimeni un guvern condus de Șoșoacă.

Am conchis în felul următor: în acest moment, sunt capabilă și suntem capabili să discutăm cu toate forțele politice, să scoatem un guvern și să scoatem țara din criză. I-am adus la cunoștință ce fac eu pe la ruși, că nu știa că, în ultimele negocieri dintre SUA și Rusia, ca România să ajungă în BRICS, puneți mâna și învățați rusa”, a explicat Diana Șoșoacă.