SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori

Procurorii DIICOT cer ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână în arest preventiv. Unul dintre motivele invocate este că acesta ar fi comis noi infracțiuni chiar și în perioada în care se afla sub control judiciar.

Mai exact, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare, pe 26 septembrie 2026, Georgescu ar fi cerut unei persoane să-i verifice locuința din Mogoșoaia pentru a descoperi camerele și microfoanele ascunse, instalate de anchetatori. Procurorii suspectează că ar fi existat și o încercare de deteriorare a acestor dispozitive de supraveghere.

Anchetatorii consideră că acest episod este un motiv important pentru care Georgescu ar trebui să rămână în arest. Practic, procurorii susțin că, deși se afla deja sub o măsură de supraveghere mai puțin strictă, controlul judiciar, fostul candidat ar fi încălcat din nou legea.

„Sub aspectul necesității prelungirii măsurii arestării preventive, se constată că prezintă relevanță deosebită conduita inculpatului GEORGESCU CĂLIN din perioada în care acesta s-a aflat sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar, respectiv împrejurarea că, în acest interval, respectiv data de 26.09.2026, ar fi săvârșit noi infracțiuni”, se arată în documentul citat de sursele judiciare Gândul.

Acestea sunt, deocamdată, acuzațiile procurorilor, nu fapte stabilite definitiv de o instanță.

Ce infracțiuni ar fi comis Călin Georgescu în timp ce se afla sub control judiciar

Potrivit documentelor judiciare, Călin Georgescu este cercetat în noul dosar pentru instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prevăzută de articolul 47 raportat la articolul 365 alineatul 1 litera a din Codul penal.

Totodată, fostul candidat la prezidențiale este acuzat de instigare la tentativă la alte două infracțiuni:

Alterarea integrității datelor informatice, prevăzută de articolul 362 din Codul penal;

Perturbarea funcționării sistemelor informatice, prevăzută de articolul 363 din Codul penal.

Noile acuzații au legătură cu evenimentele din 26 septembrie 2026, la cinci zile după ce procurorii DIICOT efectuaseră o percheziție la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Anchetatorii suspectează că fostul candidat ar fi apelat la serviciile unei persoane specializate în identificarea dispozitivelor de supraveghere, căreia i-ar fi cerut să scaneze imobilul pentru a descoperi tehnica de înregistrare audio-video instalată de autorități.

Potrivit acuzațiilor, scopul operațiunii nu ar fi fost doar identificarea dispozitivelor, ci și alterarea datelor informatice sau perturbarea funcționării sistemelor de supraveghere.

Procurorii susțin însă că rezultatul urmărit nu s-a produs, din motive independente de voința persoanelor implicate.

Percheziții într-un nou dosar DIICOT. Cine este bărbatul care ar fi verificat locuința lui Georgescu

Așa cum Gândul a dezvăluit, miercuri, 21 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au efectuat două percheziții în București, în cadrul noului dosar penal.

Potrivit surselor judiciare Gândul, persoana la care ar fi apelat Călin Georgescu este Vlad-Alin Zamfir, un bărbat în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentativă la alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Anchetatorii suspectează că acesta ar fi folosit echipamente și programe specializate pentru verificarea locuinței din Mogoșoaia, la solicitarea fostului candidat.

Operațiunea ar fi avut loc după percheziția din 21 septembrie, în cadrul unui alt dosar instrumentat de DIICOT, în care fuseseră dispuse măsuri de supraveghere tehnică.

Călin Georgescu, arestat preventiv într-un alt dosar DIICOT

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie 2026, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București de a-l plasa sub control judiciar.

În acel dosar, fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, într-o cauză în care prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ulterior, pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu este însă definitivă, fiind contestată de procurorii DIICOT.

Contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel București pe 23 octombrie, iar până la pronunțarea unei decizii definitive măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

În acest context, noile suspiciuni privind încercarea de compromitere a sistemelor de supraveghere sunt invocate de procurori ca argument suplimentar pentru necesitatea menținerii lui Călin Georgescu în arest preventiv.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție în toate dosarele în care este cercetat.