Prima pagină » Actualitate » SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori

SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori

SURSE: DIICOT cere prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în baza noului dosar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să distrugă microfoanele plantate de procurori
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procurorii DIICOT cer ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână în arest preventiv. Unul dintre motivele invocate este că acesta ar fi comis noi infracțiuni chiar și în perioada în care se afla sub control judiciar.

Mai exact, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare, pe 26 septembrie 2026, Georgescu ar fi cerut unei persoane să-i verifice locuința din Mogoșoaia pentru a descoperi camerele și microfoanele ascunse, instalate de anchetatori. Procurorii suspectează că ar fi existat și o încercare de deteriorare a acestor dispozitive de supraveghere.

Anchetatorii consideră că acest episod este un motiv important pentru care Georgescu ar trebui să rămână în arest. Practic, procurorii susțin că, deși se afla deja sub o măsură de supraveghere mai puțin strictă, controlul judiciar, fostul candidat ar fi încălcat din nou legea.

„Sub aspectul necesității prelungirii măsurii arestării preventive, se constată că prezintă relevanță deosebită conduita inculpatului GEORGESCU CĂLIN din perioada în care acesta s-a aflat sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar, respectiv împrejurarea că, în acest interval, respectiv data de 26.09.2026, ar fi săvârșit noi infracțiuni”, se arată în documentul citat de sursele judiciare Gândul.

Acestea sunt, deocamdată, acuzațiile procurorilor, nu fapte stabilite definitiv de o instanță.

Ce infracțiuni ar fi comis Călin Georgescu în timp ce se afla sub control judiciar

Potrivit documentelor judiciare, Călin Georgescu este cercetat în noul dosar pentru instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prevăzută de articolul 47 raportat la articolul 365 alineatul 1 litera a din Codul penal.

Totodată, fostul candidat la prezidențiale este acuzat de instigare la tentativă la alte două infracțiuni:

  • Alterarea integrității datelor informatice, prevăzută de articolul 362 din Codul penal;
  • Perturbarea funcționării sistemelor informatice, prevăzută de articolul 363 din Codul penal.

Noile acuzații au legătură cu evenimentele din 26 septembrie 2026, la cinci zile după ce procurorii DIICOT efectuaseră o percheziție la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Anchetatorii suspectează că fostul candidat ar fi apelat la serviciile unei persoane specializate în identificarea dispozitivelor de supraveghere, căreia i-ar fi cerut să scaneze imobilul pentru a descoperi tehnica de înregistrare audio-video instalată de autorități.

Potrivit acuzațiilor, scopul operațiunii nu ar fi fost doar identificarea dispozitivelor, ci și alterarea datelor informatice sau perturbarea funcționării sistemelor de supraveghere.

Procurorii susțin însă că rezultatul urmărit nu s-a produs, din motive independente de voința persoanelor implicate.

Percheziții într-un nou dosar DIICOT. Cine este bărbatul care ar fi verificat locuința lui Georgescu

Așa cum Gândul a dezvăluit, miercuri, 21 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au efectuat două percheziții în București, în cadrul noului dosar penal.

Potrivit surselor judiciare Gândul, persoana la care ar fi apelat Călin Georgescu este Vlad-Alin Zamfir, un bărbat în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentativă la alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Anchetatorii suspectează că acesta ar fi folosit echipamente și programe specializate pentru verificarea locuinței din Mogoșoaia, la solicitarea fostului candidat.

Operațiunea ar fi avut loc după percheziția din 21 septembrie, în cadrul unui alt dosar instrumentat de DIICOT, în care fuseseră dispuse măsuri de supraveghere tehnică.

Călin Georgescu, arestat preventiv într-un alt dosar DIICOT

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie 2026, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București de a-l plasa sub control judiciar.

În acel dosar, fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, într-o cauză în care prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ulterior, pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu este însă definitivă, fiind contestată de procurorii DIICOT.

Contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel București pe 23 octombrie, iar până la pronunțarea unei decizii definitive măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

În acest context, noile suspiciuni privind încercarea de compromitere a sistemelor de supraveghere sunt invocate de procurori ca argument suplimentar pentru necesitatea menținerii lui Călin Georgescu în arest preventiv.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție în toate dosarele în care este cercetat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
15:44
Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
MESAJ Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
15:34
Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
15:22
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
REACȚIE Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
15:15
Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
LEGE CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
15:09
CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
AGRICULTURĂ Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat
15:05
Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Liniștea din România ar putea dura 6 luni. Ce scriu ziarele internaționale despre guvernul Niculescu?
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu gheața din Antarctica
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
15:49
Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
FLASH NEWS George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
15:30
George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
FLASH NEWS Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
15:09
Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
CONTROVERSĂ Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu
15:02
Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu
NEWS ALERT DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
14:53
DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
ECONOMIE Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină
14:48
Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină

Cele mai noi

Trimite acest link pe