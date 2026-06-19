Rușinea celui mai bogat oraș din țară va deveni o amintire. Locuitorii de la Pata Rât vor fi mutați în locuințe decente până în anul 2030. Acțiunea are la bază programele sociale pe care primăria din Cluj-Napoca le derulează din fonduri europene și cu bani de la bugetul local.

Autoritățile locale promit rezolvarea definitivă a acestei probleme sociale reprezintă o prioritate pentru administrația locală, relatează Radio Cluj.

La marginea Clujului, în ghetoul de la Pata Rât, trăiesc cei mai săraci oameni ai comunității în condiții înfiorătoare, al căror caz dramatic a atras atenția presei occidentale. De altfel, dezastrul social din Cluj a ajuns inclusiv în atenția Comisiei Europene.

2.500 de persoane încă mai locuiesc în zona fostei rampe de gunoi a Clujului, în condiții mizerabile

Aproximativ 2.500 de persoane mai locuiesc și acum în zona fostei rampe de gunoi a Clujului, fără să aibă asigurate condiții minime de igienă. Pentru ei au fost gândite mai multe programe sociale, dar asigurarea unor locuințe decente necesită timp și bani.

-Aveți apă?

-Am afară, vai și-amar!

-Toaletă aveți?

-Afară, pe câmp.

-Și unde va spălați?

-În covată.

Așa arată viața la marginea Clujului, în ghetoul de la Pata Rât, arată sursa citată.

Edilul Boc promite proiecte europene peste 7 milioane de euro, care vor asigura locuințe decente

Primarul Emil Boc arată că numai în acest an au fost atrase prin proiecte europene peste 7 milioane de euro, din care să se cumpere apartamente de pe piață liberă.

„Avem sume de bani alocate, pentru achiziția a 26 de locuințe de pe piață. Până la sfârșitul lunii vom avea o ședință de Consiliu Local, pentru a aproba încă o alocare, în valoare de 5 milioane de euro, pentru aproximativ 50 de locuințe care să fie cumpărate, deci în total 76. Aceste 76 sunt achiziționate în proporție covârșitoare cu bani europeni și naționali”, spune Boc.

Pe lângă locuințele cumpărate din fonduri europene, primăria construiește și locuințe sociale. Emil Boc arată că până la sfârșitul anului va fi terminat un bloc destinat tocmai acestei categorii sociale.

Până în prezent, aproximativ 500 de persoane care locuiau acolo au fost mutate în locuințe din diferite zone ale municipiului Cluj-Napoca.

Administrația locală promite rezolvarea definitivă a acestei mari probleme sociale

Viceprimarul Dan Tarcea asigură că rezolvarea definitivă a acestei probleme sociale reprezintă o prioritate pentru administrația locală.

„Ne propunem ca până în anul 2030 toate persoanele care locuiesc astăzi acolo să fie relocate în condiții decente. Până în acest moment am achiziționat din fonduri europene 110 apartamente și peste 500 de persoane au fost mutate și li s-au asigurat condiții de locuit”, a transmis viceprimarul.

Ce condiții trebuie să îndeplinească oamenii din rampa de gunoi pentru a obține o locuință

De adăugat că, pentru a primi o locuință, oamenii trebuie să aibă un loc de muncă, în așa fel încât să-și poată plăti cheltuielile de bloc: apă, gazul sau electricitatea. Fiind de etnie romă, cei mai mulți s-au putut angaja doar la firmele de salubritate, care asigură ridicarea gunoiului sau curățenia zonelor publice din oraș.