Dominic Fritz, surprins de Gândul pe aeroportul Otopeni, îngândurat și cu ochii în telefon, la câteva momente după decizia Curții Supreme de conflict de interese și la un pas să piardă mandatul de primar. Unde pleacă șeful USR

Gândul l-a surprins pe Dominic Fritz pe aeroportul Otopeni, la puțin timp după ce a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce atrage pierderea mandatului de edil al Timișoarei.

Fritz a plecat direct la Timișoara după decizia Curții Supreme de conflict de interese

Președintele USR a zburat direct spre Timișoara după ce a aflat că i-ar putea fi interzisă candidatura la orice funcție aleasă până în anul 2030, inclusiv. Singur, îngândurat și butonând telefonul, Fritz nu a schițat niciun zâmbet, așteptând în tăcere zborul către Timișoara, programat pentru ora 22:50.

Dominic Fritz, surprins de Gândul pe aeroport

Dominic Fritz acuză o conspirație a justiției împotriva sa, după decizia Înaltei Curți despre conflictul de interese

Fritz a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce atrage pierderea mandatului de edil al Timișoarei. Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. După decizia Inaltei Curți, Dominic Fritz a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a anunțat că va contesta sentința la CEDO.

”Sentința nedreaptă nu a venit din senin. A venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista „dușmanilor Justiției” întocmită chiar de CSM.

S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp, inclusiv cu procesul meu. Puse cap la cap, încetează să mai pară coincidențe. Să fie foarte clar: nu abandonez lupta.

Voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat, a doua oară, în 2024. Voi contesta această decizie la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) pentru a-mi apăra numele și drepturile. Pentru că un președinte de partid trebuie să aibă mereu legitimitate, voi cere un vot de încredere în Biroul Național, Comitetul Politic și în Congresul Partidului. Vreau să fiu sigur că mergem înainte împreună cu fruntea sus. Vă rog să țineți minte un singur lucru. Nu suntem atacați pentru greșelile noastre, ci pentru ceea ce reprezentăm. Mulțumesc că sunteți alături și că nu vă lăsați intimidați”, a scris Fritz.