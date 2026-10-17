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Donald Trump a suspendat taxele de 500% pentru Rusia cu două zile înainte ca legea să intre în vigoare

Donald Trump a suspendat taxele de 500% pentru Rusia cu două zile înainte ca legea să intre în vigoare
Trump a suspendat taxele de 500% pentru Rusia / Sursa FOTO: Profimedia
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Cu numai două zile înainte ca legea să intre în vigoare, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care suspendă taxele vamale de 500% pe importurile din Rusia și tarifele de 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești.

Măsurile fuseseră aprobate de Congres prin Legea „Lindsey O. Graham” privind sancționarea Rusiei și a Iranului. Chiar Trump a promulgat legea, la 18 septembrie.

Efectele legii urmau să intre în vigoare de duminică, 18 octombrie.

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„Renunț la aplicarea sancțiunilor…”

„Renunț la aplicarea sancțiunilor, restricțiilor și taxelor vamale prevăzute de Legea Graham”, a scris Trump în documentul publicat de Casa Albă.

Legea prevedea trei categorii de taxe vamale:

  1. o suprataxă de 500% pe toate bunurile importate din Rusia;
  2. taxe de 100% pentru cei mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești;
  3. taxe de 100% pentru primele cinci țări care ajută Moscova să ocolească sancțiunile.

Erau vizate și industria energetică și de apărare a Rusiei, instituțiile financiare și „flota din umbră”, petrolierele care transportă petrol rusesc în ciuda restricțiilor occidentale.

Prin suspendare, mari clienți ai energiei rusești, între care s-ar putea afla China și India, scapă de noile penalități comerciale americane. Sancțiunile deja impuse prin alte ordine executive rămân în vigoare.

Trump a invocat secțiunea 115 a legii, care permite suspendarea măsurilor dacă administrația certifică faptul că decizia servește interesului național al SUA. Certificarea a fost trimisă Congresului, însă ordinul nu explică public motivele. Legea trecuse de Senat cu 86 de voturi la 11 și de Camera Reprezentanților cu 262 la 159. Ea poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, inițiatorul proiectului, care a murit în această vară.

Furie la Washington, critici la Kiev și Bruxelles

Decizia vine la o săptămână după acordul încheiat de Trump cu Vladimir Putin, prin care Rusia poate exporta, din nou, motorină. Moscova s-a angajat să livreze imediat peste 300.000 de tone pe piața americană și mondială, apoi încă 500.000 de tone în noiembrie. Departamentul Trezoreriei a relaxat restricțiile asupra motorinei rusești până la 7 aprilie 2027.

Marți, un grup de senatori din ambele partide, printre care republicanii Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins și Lisa Murkowski, îi ceruse lui Trump să renunțe la acord și să aplice sancțiunile din Legea Graham. Democratul Don Beyer l-a acuzat pe președinte că a cedat în fața lui Putin, iar senatoarea Elizabeth Warren a criticat subminarea eforturilor Congresului.

La summitul UE de vineri, de la Bruxelles, președintele Consiliului European, António Costa, a respins orice relaxare: „Nu este momentul să retragem sprijinul pentru Ucraina. Nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei.

Suspendarea rămâne valabilă până când Trump sau oficialii desemnați decid altfel, iar Casa Albă nu a anunțat niciun calendar pentru reintroducerea măsurilor.

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