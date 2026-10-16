Vladimir Putin a împlinit 74 de ani în data de 7 octombrie. Două zile mai târziu, după ce au vorbit la telefon, Donald Trump a anunțat că a negociat direct cu acesta livrarea imediată a peste 300.000 de tone de motorină rusească pe piețele americane și globale. Urmează ca volumele să crească din luna noiembrie. La ordinul lui Trump, Trezoreria SUA a emis o licență generală temporară care autorizează aceste livrări de motorină din Rusia. Sopul declarat este acela de a reduce rapid prețurile la pompă pentru americani.
Rusia a fost mult timp unul dintre cei mai mari jucători de pe piața mondială a motorinei, notează economistul Serghei Vakulenko într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.
Rusia s-a plasat pe locul al doilea în lista exportatorilor, între Statele Unite și Arabia Saudită.
Războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale împotriva Rusiei au avut un impact redus asupra volumelor de exporturi rusești. Acestea s-au ridicat la aproximativ 40 de milioane de tone pe an atât în 2021, înainte de război, cât și în 2025.
Ceea ce s-a schimbat în acel timp au fost principalele destinații: Turcia, Brazilia și țările africane au luat locul UE și Regatului Unit, în timp ce livrările terestre către Asia Centrală și Mongolia au continuat, explică autorul analizei.
„Chiar în aprilie anul acesta, Rusia avea aproximativ 3 milioane de tone de motorină, lunar, disponibile pentru export. Până în septembrie, această cantitate scăzuse de aproape zece ori, ajungând la aproximativ 325.000 de tone pe lună.
Scăderea a avut loc din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, a fluctuațiilor sezoniere ale consumului și a unui deficit pe piața internă.
Judecând după datele privind încărcarea cisternelor în porturile rusești, exporturile maritime de motorină nu s-au oprit. 1,6-1,8 milioane de tone au fost transportate pe mare în lunile care au urmat introducerii interdicției, eventual folosind coduri vamale diferite pentru a o ocoli”, notează Vakulenko.
Probabil că autoritățile știau ce se întâmplă și au ales să nu intervină, consideră autorul analizei.
„Capacitatea de stocare a motorinei din Rusia este limitată. Dacă aceasta s-ar fi umplut complet, volumele de rafinare ar fi trebuit reduse. Ar fi rezultat o producție mai mică de benzină. Acesta este ultimul lucru pe care și-l dorește guvernul într-o perioadă de penurie la pompe.
Volumele de export convenite cu Trump nu vor prezenta dificultăți deosebite pentru Rusia.
Consumul de motorină în Rusia pe timp de iarnă poate fi cu 25% mai mic decât în septembrie. Există o scădere treptată de la vârful din august și septembrie până la cel mai scăzut consum în februarie. Aceasta eliberează până la un milion de tone de motorină pentru export în fiecare lună”, arată economistul.
Rusia nici măcar nu trebuie să redirecționeze piața de motorină departe de piețele non-occidentale către care s-a orientat în ultimii ani.
Europa se confruntă cu o penurie de motorină. Dar nu are nicio intenție să o cumpere de la Rusia. Și Statele Unite în sine nu au nevoie de ea. SUA rămân cel mai mare exportator de motorină din lume.
Interesul lui Trump față de acord nu provine din penuria de motorină din Statele Unite. Provine din prețurile ridicate la combustibil, care reprezintă o sursă de iritare pentru majoritatea oamenilor. Aceștia se vor îndrepta spre urne peste trei săptămâni pentru a vota în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.
Trump pare să nu aibă de ce să-și facă griji, consideră autorul analizei.
Însă, în realitate, motorina scumpă este dăunătoare pentru restul economiei SUA: de la companiile de transport de mărfuri și agricole până în lanțul de creare a valorii și de consum.
Statele Unite produc mai multă motorină decât consumă. Dar prețurile de pe piața americană continuă să crească, pentru a ține pasul cu prețurile globale.
În absența unei interdicții la exportul de motorină sau a unor taxe la export în SUA, singura modalitate de a reduce prețurile pe piața internă este de a influența prețurile de pe piața globală prin creșterea ofertei, explică economistul Vakulenko.
În teorie, tranzacția cu motorina valorează aproximativ 7 miliarde de dolari. Este un calcul făcut pe baza prețurilor actuale și a unui volum de aproximativ 5 milioane de tone de motorină vândută pe parcursul a șase luni.
Motorina respectivă ar fi fost exportată oricum, deși în condiții mai puțin profitabile.
Acestea fiind spuse, nu exista nicio reducere semnificativă la motorina rusească nici măcar înainte – cel puțin conform statisticilor vamale ale cumpărătorilor.
Odată cu suspendarea sancțiunilor americane, Rusia nu se limitează la „flota sa din umbră” și poate folosi și alte petroliere, ceea ce ar trebui să reducă oarecum costurile de transport. Dar tot nu va putea folosi nave aparținând armatorilor din UE, ceea ce va reduce efectul, se mai precizează în analiză.
Prin urmare, susține Serghei Vakulenko, în cel mai bun caz, Rusia ar putea câștiga 30-40 de dolari pe tonă de produs, adică zeci de milioane de dolari pe lună. Este o sumă măruntă pentru Rusia.
„În plus, acești bani nu vor merge la bugetul de stat, ci la companii. Bugetul își va primi partea sa doar sub formă de impozite plătite pe profiturile potențial crescute.
Bugetul rus ar putea beneficia în sine de o reducere a prețurilor globale la motorină, explică autorul analizei.
Sistemul fiscal din Rusia este structurat astfel încât vistieria statului nu câștigă nimic din creșterea prețurilor la produsele petrochimice exportate (spre deosebire de prețurile țițeiului, care, atunci când cresc, duc la venituri suplimentare pentru buget prin intermediul taxei pe extracția mineralelor).
Fără un armistițiu cu Ucraina privind atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice – lucru cu care Kremlinul este puțin probabil să fie de acord – acordul privind motorina dintre Putin și Trump este în mare parte de formă, mai degrabă decât să reprezinte o creștere reală a volumelor de motorină rusească pe piața globală”, punctează Serghei Vakulenko.