Vladimir Putin a împlinit 74 de ani în data de 7 octombrie. Două zile mai târziu, după ce au vorbit la telefon, Donald Trump a anunțat că a negociat direct cu acesta livrarea imediată a peste 300.000 de tone de motorină rusească pe piețele americane și globale. Urmează ca volumele să crească din luna noiembrie. La ordinul lui Trump, Trezoreria SUA a emis o licență generală temporară care autorizează aceste livrări de motorină din Rusia. Sopul declarat este acela de a reduce rapid prețurile la pompă pentru americani.

Rusia a fost mult timp unul dintre cei mai mari jucători de pe piața mondială a motorinei, notează economistul Serghei Vakulenko într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

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În 2025, exporturile rusești au reprezentat aproximativ 3% din consumul global de motorină.

Au reprezentat 10% din volumele comerțului internațional.

Rusia s-a plasat pe locul al doilea în lista exportatorilor, între Statele Unite și Arabia Saudită.

În aprilie, Rusia avea aproximativ 3 milioane de tone de motorină, lunar, disponibile pentru export

Războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale împotriva Rusiei au avut un impact redus asupra volumelor de exporturi rusești. Acestea s-au ridicat la aproximativ 40 de milioane de tone pe an atât în ​​2021, înainte de război, cât și în 2025.

Ceea ce s-a schimbat în acel timp au fost principalele destinații: Turcia, Brazilia și țările africane au luat locul UE și Regatului Unit, în timp ce livrările terestre către Asia Centrală și Mongolia au continuat, explică autorul analizei.

„Chiar în aprilie anul acesta, Rusia avea aproximativ 3 milioane de tone de motorină, lunar, disponibile pentru export. Până în septembrie, această cantitate scăzuse de aproape zece ori, ajungând la aproximativ 325.000 de tone pe lună.

Scăderea a avut loc din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, a fluctuațiilor sezoniere ale consumului și a unui deficit pe piața internă.

Pentru a stabiliza prețurile interne, guvernul rus a interzis, în iulie, exporturile de motorină în afara Asiei Centrale și a Mongoliei .

. Teoretic, aproximativ 2 milioane de tone de motorină ar fi putut fi stocate în baza acestei interdicții până acum .

. Dar este puțin probabil să se fi întâmplat acest lucru.

Judecând după datele privind încărcarea cisternelor în porturile rusești, exporturile maritime de motorină nu s-au oprit. 1,6-1,8 milioane de tone au fost transportate pe mare în lunile care au urmat introducerii interdicției, eventual folosind coduri vamale diferite pentru a o ocoli”, notează Vakulenko.

Până la un milion de tone de motorină pentru export în fiecare lună

Probabil că autoritățile știau ce se întâmplă și au ales să nu intervină, consideră autorul analizei.

„Capacitatea de stocare a motorinei din Rusia este limitată. Dacă aceasta s-ar fi umplut complet, volumele de rafinare ar fi trebuit reduse. Ar fi rezultat o producție mai mică de benzină. Acesta este ultimul lucru pe care și-l dorește guvernul într-o perioadă de penurie la pompe.

Volumele de export convenite cu Trump nu vor prezenta dificultăți deosebite pentru Rusia.

Acordul este pentru 300.000 de tone de motorină în octombrie. Vor fi 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone pe lună după aceea, până în aprilie 2027. Este perioada pentru care sancțiunile americane sunt suspendate.

Este perioada pentru care sancțiunile americane sunt suspendate. Cea mai ușoară soluție pentru autoritățile ruse ar fi oficializarea volumelor care sunt încă exportate, în ciuda interdicției actuale.

Acest lucru ar face posibilă exportul a 500.000 de tone chiar și în octombrie, fără a sifona motorină de pe piața internă.

Consumul de motorină în Rusia pe timp de iarnă poate fi cu 25% mai mic decât în ​​septembrie. Există o scădere treptată de la vârful din august și septembrie până la cel mai scăzut consum în februarie. Aceasta eliberează până la un milion de tone de motorină pentru export în fiecare lună”, arată economistul.

Influențarea prețurilor de pe piața globală prin creșterea ofertei

Rusia nici măcar nu trebuie să redirecționeze piața de motorină departe de piețele non-occidentale către care s-a orientat în ultimii ani.

Europa se confruntă cu o penurie de motorină. Dar nu are nicio intenție să o cumpere de la Rusia. Și Statele Unite în sine nu au nevoie de ea. SUA rămân cel mai mare exportator de motorină din lume.

Interesul lui Trump față de acord nu provine din penuria de motorină din Statele Unite. Provine din prețurile ridicate la combustibil, care reprezintă o sursă de iritare pentru majoritatea oamenilor. Aceștia se vor îndrepta spre urne peste trei săptămâni pentru a vota în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Pentru rafinăriile americane care transformă țițeiul în motorină, aceasta este o perioadă de boom.

De obicei, motorina costă cu 20-30% mai mult decât țițeiul. În prezent, prețul este dublu, toată diferența mergând direct la rafinării.

Statele Unite, în ansamblu, au înregistrat o ușoară îmbunătățire a balanței comerciale (o creștere de 1-2%).

Trump pare să nu aibă de ce să-și facă griji, consideră autorul analizei.

Nu este vorba de crearea de valoare pentru țară, ci de redistribuirea acesteia

Însă, în realitate, motorina scumpă este dăunătoare pentru restul economiei SUA: de la companiile de transport de mărfuri și agricole până în lanțul de creare a valorii și de consum.

Cei care pierd din cauza creșterii prețurilor îi depășesc cu mult numeric pe cei care câștigă. Rafinăriile americane își obțin, în mare parte, profiturile nu pe cheltuiala străinilor, ci din creșterea prețurilor din Statele Unite.

Rafinăriile americane își obțin, în mare parte, profiturile nu pe cheltuiala străinilor, ci din creșterea prețurilor din Statele Unite. Cu alte cuvinte, nu este vorba de crearea de valoare pentru țară, ci de redistribuirea acesteia.

Statele Unite produc mai multă motorină decât consumă. Dar prețurile de pe piața americană continuă să crească, pentru a ține pasul cu prețurile globale.

În absența unei interdicții la exportul de motorină sau a unor taxe la export în SUA, singura modalitate de a reduce prețurile pe piața internă este de a influența prețurile de pe piața globală prin creșterea ofertei, explică economistul Vakulenko.

În teorie, tranzacția cu motorina valorează aproximativ 7 miliarde de dolari

În teorie, tranzacția cu motorina valorează aproximativ 7 miliarde de dolari. Este un calcul făcut pe baza prețurilor actuale și a unui volum de aproximativ 5 milioane de tone de motorină vândută pe parcursul a șase luni.

Aceasta reprezintă aproximativ jumătate din venitul obținut de Rusia din exportul de petrol și produse petrochimice în august 2026.

Însă a spune că Rusia va câștiga 7 miliarde de dolari din această tranzacție ar însemna să o calculăm de două ori, notează Vakulenko.

Motorina respectivă ar fi fost exportată oricum, deși în condiții mai puțin profitabile.

Rusia nu se limitează la „flota sa din umbră” și poate folosi și alte petroliere

Acestea fiind spuse, nu exista nicio reducere semnificativă la motorina rusească nici măcar înainte – cel puțin conform statisticilor vamale ale cumpărătorilor.

Vânzările către Brazilia sunt mai puțin profitabile decât vânzările către Europa înainte de război. Transportul motorinei costă mai mult.

Suspendarea sancțiunilor SUA nu va schimba nimic în acest sens.

Sancțiunile UE asupra motorinei rusești sunt încă în vigoare.

Costurile de transport vor rămâne ridicate.

Odată cu suspendarea sancțiunilor americane, Rusia nu se limitează la „flota sa din umbră” și poate folosi și alte petroliere, ceea ce ar trebui să reducă oarecum costurile de transport. Dar tot nu va putea folosi nave aparținând armatorilor din UE, ceea ce va reduce efectul, se mai precizează în analiză.

Rusia ar putea câștiga 30-40 de dolari pe tonă de produs

Prin urmare, susține Serghei Vakulenko, în cel mai bun caz, Rusia ar putea câștiga 30-40 de dolari pe tonă de produs, adică zeci de milioane de dolari pe lună. Este o sumă măruntă pentru Rusia.

„În plus, acești bani nu vor merge la bugetul de stat, ci la companii. Bugetul își va primi partea sa doar sub formă de impozite plătite pe profiturile potențial crescute.

Nici guvernul rus nu poate permite companiilor petroliere să elibereze volume mai mari de motorină pentru export pentru a profita de situație.

Acest lucru ar exacerba deficitul de pe piața internă și ar costa prea mult, atât pentru economie, cât și pentru reputația guvernului.

Bugetul rus ar putea beneficia în sine de o reducere a prețurilor globale la motorină, explică autorul analizei.

„Acordul privind motorina dintre Putin și Trump este în mare parte de formă”

Sistemul fiscal din Rusia este structurat astfel încât vistieria statului nu câștigă nimic din creșterea prețurilor la produsele petrochimice exportate (spre deosebire de prețurile țițeiului, care, atunci când cresc, duc la venituri suplimentare pentru buget prin intermediul taxei pe extracția mineralelor).

Cu cât combustibilul este mai scump pe piețele externe, cu atât bugetul trebuie să plătească mai mult companiilor petroliere pentru a vinde combustibilul pe piața internă la prețuri reglementate în cadrul mecanismului de stabilizare a prețurilor sau de amortizare.

la prețuri reglementate în cadrul mecanismului de stabilizare a prețurilor sau de amortizare. Așadar, dacă prețurile globale la motorină scad, la fel vor scădea și plățile efectuate în cadrul acestui mecanism.

Fără un armistițiu cu Ucraina privind atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice – lucru cu care Kremlinul este puțin probabil să fie de acord – acordul privind motorina dintre Putin și Trump este în mare parte de formă, mai degrabă decât să reprezinte o creștere reală a volumelor de motorină rusească pe piața globală”, punctează Serghei Vakulenko.