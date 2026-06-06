Dua Lipa și Callum Turner, nuntă de vis în Italia: Cum arată prima rochie de mireasă a cântăreței

Festivitățile de nuntă ale cântăreței și ale lui Callum Turner au început în Italia. Cuplul a dat startul unei sărbători care promite a fi unul dintre cele mai discutate evenimente ale anului. Conform ultimelor știri, nunta cântăreței și a actorului va dura trei zile, în care își vor celebra dragostea în stil mare, înconjurați de prieteni și familie, scrie revista Hola.

Dua Lipa și soțul ei, Callum Turner, au ajuns la Palazzo Gangi din Palermo, Sicilia, unde își sărbătoresc petrecerea premergătoare nunții. La acest eveniment, mireasa a prezentat prima dintre rochiile pe care le va purta în acest weekend. Este o rochie delicată cu decolteu halter, elegantă și cu o notă romantică, care reflectă perfect stilul ei sofisticat. O rochie din piele albă și pene de la Bottega Veneta. Mirele, la rândul său, a ales un costum bej deschis și ochelari de soare.

Conform publicațiilor precum The Sun, artiști de top precum Sir Elton John, cu care Dua Lipa a colaborat la un remix al piesei „Cold Heart” lansată în 2021, se așteaptă să se număre printre invitații la fastuoasa nuntă italiană a cuplului. Cu toate acestea, această informație nu a fost confirmată. De asemenea, se zvonește că Simon Porte Jacquemus, directorul casei de modă Jacquemus, ar putea crea una dintre rochiile pe care mireasa le va purta în ziua cea mare.

Weekendul trecut, Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit civil la Primăria Old Marylebone din Londra. Spre deosebire de această grandioasă sărbătoare de trei zile, ceremonia civilă a fost una mai intimă, la care au participat doar opt dintre cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Cuplul și-a sărbătorit dragostea alături de cercul apropiat înainte de a organiza ceea ce promite a fi una dintre cele mai discutate petreceri ale anului. Vezi AICI cum va arăta una dintre rochiile cântăreței.

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