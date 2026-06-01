Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit oficial. Ceremonie discretă la Londra înaintea unei nunți fastuoase în Sicilia

Cântăreața britanică Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit oficial în cadrul unei ceremonii restrânse organizate la Londra, în prezența familiei și a unui cerc foarte apropiat de prieteni. Evenimentul a avut loc la celebrul Old Marylebone Town Hall, loc preferat de numeroase vedete pentru căsătoriile civile.

Dua Lipa și Callum Turner și-au unit destinele într-o ceremonie intimă desfășurată la Old Marylebone Town Hall din Londra, unde au fost prezenți doar câțiva apropiați și membri ai familiei.

Artista, în vârstă de 29 de ani, a purtat o ținută albă completată de pălărie și mănuși, în timp ce actorul de 35 de ani a ales un costum bleumarin cu cravată. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână după schimbul jurămintelor.

Potrivit relatărilor apărute în presa britanică, aproximativ opt persoane, prieteni și rude apropiate, s-au aliniat pe treptele registraturii pentru a-i întâmpina și a arunca confeti în momentul în care proaspeții căsătoriți au părăsit clădirea.

Cuplul a plecat apoi într-un taxi negru londonez, în timp ce membrii familiei și echipa restrânsă de securitate i-au urmat într-un autoturism separat.

„Totul s-a întâmplat foarte repede”

Martorii aflați în zonă au descris evenimentul drept unul extrem de discret. Potrivit The Sun, o femeie aflată întâmplător în apropiere a declarat că nu și-a dat seama cine sunt mirii și a crezut că este „doar o altă nuntă”.

Un alt bărbat, prezent la o ceremonie diferită organizată în aceeași zi, a spus că „nu și-a dat seama ce se întâmplă”, subliniind că la eveniment participau doar câteva persoane.

Un angajat al registraturii a declarat că invitații au fost puțini, iar ceremonia s-a desfășurat rapid.

„Era mama ei, bunica și nu foarte mulți invitați, poate șapte sau opt persoane. Totul s-a întâmplat foarte repede. Au venit, ceremonia s-a terminat și au plecat.”

Urmează o nuntă fastuoasă în Sicilia

Ceremonia civilă din Londra reprezintă doar primul pas pentru cuplu. Dua Lipa și Callum Turner ar urma să organizeze în Sicilia o petrecere de nuntă amplă, întinsă pe durata a trei zile.

Potrivit The Sun, pe lista invitaților s-ar afla nume cunoscute din industria muzicală, inclusiv Charli XCX și Tove Lo. Există inclusiv speculații potrivit cărora Elton John, alături de care Dua Lipa a lansat piesa „Cold Heart” în 2021, ar putea susține un moment artistic.

Surse apropiate organizării susțin că evenimentul va avea loc în mai multe locații exclusiviste din Sicilia și că va fi unul de amploare.

Designerul Simon Porte Jacquemus, fondatorul brandului Jacquemus, ar fi realizat cel puțin una dintre ținutele pe care artista le va purta de-a lungul celor trei zile.

Relația dintre Dua Lipa și Callum Turner

Relația dintre cei doi a devenit publică în urmă cu aproximativ doi ani, iar logodna ar fi avut loc în decembrie 2024, după aproximativ un an de relație.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în vara anului trecut, Dua Lipa vorbea deschis despre planurile de viitor alături de actor și despre ideea căsătoriei.

„Decizia de a îmbătrâni împreună, de a construi o viață și de a rămâne cei mai buni prieteni pentru totdeauna este un sentiment cu adevărat special”, declara artista.

Cântăreața spunea atunci și că inelul de logodnă fusese creat special pentru ea, după discuții purtate de Callum Turner cu sora sa, Rina.

