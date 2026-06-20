Elena Lasconi răbufnește la adresa lui Nicușor Dan și îl avertizează că ar putea fi demis: „Nu mai ține cu lașitatea”

Elena Lasconi a lansat un atac dur pe Facebook la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză de lașitate și lipsă de asumare în gestionarea deciziilor sale. Lasconi îl avertizează pe președinte că riscă să devină primul șef de stat demis din istoria României.

Lasconi: „Nu mai ține cu lașitatea”

„Dacă nu ieșiți acum, în al 12-lea ceas, în fața românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veți fi primul președinte demis din istoria României. Nu mai ține cu lașitatea. Nu poți să arăți mereu cu degetul în altă parte, nu poți să dai vina la infinit pe unul și pe altul. Deciziile vă aparțin. Fiți responsabil!” a scris aceasta pe Facebook.

Acuzații de lașitate și lipsă de onoare

Lasconi critică stilul de conducere al președintelui și îi transmite că funcția de la Cotroceni cere demnitate și onestitate, nu calcule matematice.

„La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomație și de onestitatea clamată de dumneavoastră.”

Lasconi: „Măcar luați niște lecții de actorie”

Aceasta afirmă că președintele s-a rupt de popor și preferă deplasările externe în loc să rezolve problemele interne.