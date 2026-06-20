Elena Lasconi răbufnește la adresa lui Nicușor Dan și îl avertizează că ar putea fi demis: „Nu mai ține cu lașitatea”

Elena Lasconi a lansat un atac dur pe Facebook la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză de lașitate și lipsă de asumare în gestionarea deciziilor sale. Lasconi îl avertizează pe președinte că riscă să devină primul șef de stat demis din istoria României.
„Dacă nu ieșiți acum, în al 12-lea ceas, în fața românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veți fi primul președinte demis din istoria României. Nu mai ține cu lașitatea. Nu poți să arăți mereu cu degetul în altă parte, nu poți să dai vina la infinit pe unul și pe altul. Deciziile vă aparțin. Fiți responsabil!” a scris aceasta pe Facebook.
Lasconi critică stilul de conducere al președintelui și îi transmite că funcția de la Cotroceni cere demnitate și onestitate, nu calcule matematice.
„La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomație și de onestitatea clamată de dumneavoastră.”
Aceasta afirmă că președintele s-a rupt de popor și preferă deplasările externe în loc să rezolve problemele interne.
„Onoarea de a lucra pentru binele oamenilor nu înseamnă să te plimbi dintr-o țară în alta cu SPP-ul după tine și să te rupi de popor. Onoarea se naște doar din integritate. Nu ai cum să lupți pentru ceva dacă nu iubești acel ceva. Nu ai cum să lupți pentru România dacă ea nu îți curge în vene. Măcar luați niște lecții de actorie ca să puteți duce la capăt acest mandat fără să ne trezim cu crize permanente.”