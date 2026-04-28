Elena Lăsconi a postat un anunț de angajare pe Facebook. Ce caută și ce salariu oferă

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că își caută consilier personal, invitând persoanele interesate să trimită CV-uri pe adresa oficială a primăriei. Postarea include și criterii de selecție, dar și nivelul de salarizare prevăzut de lege.

Apelul de recrutare lanat în online de Elena Lasconi

În mesajul public, Lasconi îi îndeamnă pe cei interesați să se alăture echipei sale în calitate de consilier personal al primarului. Candidații sunt rugați să transmită CV-ul pe e-mailul instituției.

„Dacă iubești Câmpulungul te invit să faci parte din echipa mea în calitate de consilier personal al primarului”, a transmis aceasta.

Cerințe: de la competențe digitale la „iubirea pentru comunitate”

Lista de criterii enunțată de primar combină abilități profesionale cu trăsături personale. Printre acestea se regăsesc empatia, onestitatea, abilități de comunicare în social media, cunoștințe de operare pe computer și editare video, dar și „iubirea pentru comunitate și Câmpulung”.

”Ce calități caut: empatie, bunătate, onestitate, comunicare excelentă în social media, cunoaștere sisteme de operare computer, editare video și cea mai importantă, iubire pentru comunitate și Câmpulung.

Salariul net, conform legii, este între 3000 lei și 3639 lei, în funcție de vechime, pentru studii medii. Pentru studii superioare salariul net se încadrează, în funcție de vechime, între 3899 lei și 4806 lei.
Te aștept în echipa mea! Succes!”, a scris Elena Lasconi.

Lasconi precizează și nivelurile de salarizare, raportate la lege și la nivelul de studii:

– între 3.000 și 3.639 lei net pentru studii medii, în funcție de vechime
– între 3.899 și 4.806 lei net pentru studii superioare, în funcție de vechime

