Elena Udrea susține că banii de la „Pinalty” pentru Siegfried Mureșan au venit din Microsoft, celebrul dosar DNA

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, afimă vineri că banii cu care fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalty”, ar fi finanțat campania lui Siegfried Mureșan la alegerile europarlamentare din 2014 proveneau din celebrul dosar Microsoft.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru a comentat nominalizarea europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier de către PNL, USR și UDMR. Ea susține că nu regretă decizia de a-l promova în trecut.

„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan!

Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!

Doar ca nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.