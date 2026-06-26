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Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier

Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
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Prim-vicepreședinte și membru fondator al PMP, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty” a declarat în exclusivitate pentru Gândul că în 2014 a finanțat campania lui Siegfried Mureșan cu 100.000 de euro. Banii lui Pinalty i-au purtat noroc lui Siegfried Mureșan, l-au propulsat pentru prima dată în Parlamentul European.

Gheorghe Ștefan

Gheorghe Ștefan, a declarat pentru Gândul ca îl cunoaște foarte bine pe Siegfried Mureșan încă de pe vremea când acesta activa în PMP, partidul condus de Elena Udrea și de el, ca prim-vicepreședinte și membru fondator.

În 2014, Mureșan era președintele Organizației de Tineret și avea să fie propulsat pe lista de la europarlamentare, pe locul 2. Conform statutului de la acea vreme, „fiecare candidat de pe locurile eligibile trebuie să-și finanțeze campania”, a declarat în exclusivitate pentru Gândul Elena Udrea.

„Cel de pe locul întâi, Cristian Preda a venit cu o parte din bani, restul i-a pus partidul. Siegfried Mureșan a susținut ca nu are niciun ban și atunci am vorbit cu Gheorghe Ștefan să-l ajute, să-i dea el banii”.

În plus, Elena Udrea susține, într-o postare pe Facebook, că banii de la Pinalty au venit din Microsoft, celebrul dosar DNA.

„Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!

Cristian Preda (S) alaturi de Elena Udrea (C), Siegfried Muresan (CS) si Ruxandra Dragomir (D) asteapta anuntarea rezultatelor exit-poll-ului la europarlamentare, la sediul Partidului Miscarii Populare din Bucuresti, duminica, 25 mai 2014. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Doar că nu e adevărat că la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru că l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru că îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca îi finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.

Nu știam atunci că din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi”, a scris Udrea pe Facebook.

Informația privind finanțarea lui Siegfried Mureșan este confirmat și de Gheorghe Ștefan care a declarat ca „m-a rugat partidul”!

Gheorghe Ștefan: Am contribuit cu 100.000 de euro la campania lui Siegfried Muresan. M-a rugat partidul la acea dată!

Și pare ca banii lui Pinalty i-au purtat noroc. PMP a luat în acele alegeri 6,21% si a reușit să-i trimită pe Cristian Preda și pe Siegfried Mureșan în Parlamentul European. În 2018, Mureșan a plecat din PMP și s-a înscris în PNL unde a prins, din nou, un loc eligibil pentru un nou mandat de eurodeputat.

Gheorghe Ștefan și Siegfried Mureșan

Cei doi apropiați, Udrea și Ștefan nu privesc cu ochi buni nominalizarea lui Siegfried Muresan. Amândoi consideră că propunerea a venit mai degrabă din afara țării, decât dintr-un calcul politic intern:

Gheorghe Ștefan și Elena Udrea în 2009

Elena Udrea: Nu cred că s-a gândit el, Bolojan, să-l pună pe Siegfried. Vine pe linia asta Bruxelles, Berlin.

Gheorghe Ștefan: Este o propunere venită probabil de la Bruxelles, nu este a noastră. Este impusă.

Un alt apropiat de cei doi, Adrian Rădulescu, fost consilier prezidențial, declara despre Siegfried Muresan în 2018 ca „ni l-au adus serviciile, ni l-au băgat pe gât.

„Nu l-am adus noi,  l-au adus Serviciile și ni l-au băgat pe gât spunând că e mare român şi ni l-au băgat, dar şi pe primul loc”, a fost  răspunsul lui  Adrian Rădulescu în legătură cu trecerea lui Siegfried Mureșan, de la PMP la PNL.

„Serviciile ne-au spus că e marele român care a lucrat în guvernul german, care are relații și care poate să ne reprezinte”, a susținut Rădulescu.

Siegfried Mureșan, între Fritz și Bolojan

Siegfried Mureșan este astăzi nominalizarea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor pe 17 iulie 2025, după ce a executat aproximativ trei ani și zece luni din pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în dosarul „Gala Bute”.

Fostul primar al municipiului Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan, a fost eliberat condiționat din penitenciar în noiembrie 2021, după ce a executat parțial o sentință definitivă de 4 ani și 6 luni în dosarul „Giga TV”. El a mai executat pedepse și în dosarele „Microsoft” și „Strongmontaj”, fiind eliberat condiționat în repetate rânduri pe parcursul anilor.

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