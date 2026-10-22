Elevul de 15 ani care și-a atacat colegii cu maceta, într-un liceu din Pitești, a fost reținut. Părinții reclamă că ar fi fost bătut și batjocorit de colegi cu imagini false generate cu inteligența artificială

Elevul de 15 ani, care și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul, cu maceta, într-un liceu din Pitești, a fost reținut de polițiști.

Poliția Argeș l-a reținut pentru 24 de ore pe adolescentul de 15 ani care și-a atacat colegii. Familia acestuia susține că băiatul era ținta ironiilor și agresiunilor colegilor încă de la începutul anului școlar. Reprezentanții școlii afirmă că adolescentul nu a creat niciodată probleme. Poliția a deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovire, distrugere și tulburarea ordinii publice. Ancheta continuă sub supravegherea unui procuror.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Elevul de 15 ani a fost reținut de polițiști

„În urma cercetărilor efectuate, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. După administrarea probatoriului şi parcurgerii etapelor procesuale, minorul de 15 ani a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore. În cauză, cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârşite”, informează IPJ Argeș.

Familia elevului de clasa a IX-a de la Colegiul Național „Armand Călinescu” din Pitești susține că acesta ar fi fost hărțuit de colegi încă de la începutul liceului. Potrivit rudelor, băiatul ar fi fost lovit în cap și ar fi fost batjocorit de colegi cu imagini false generate cu inteligența artificială.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că primele verificări indică faptul că elevul era victima bullyingului. Acesta ar fi încercat să facă față singur agresiunilor psihologice, fără să le spună părinților sau profesorilor.

Potrivit presei locale, incidentul ar fi avut loc înainte de ora 09:00, în toaleta clasei a IX-a D. Cei trei elevi ar fi avut un conflict mai vechi, iar suspectul ar fi venit la școală pentru a se răzbuna. În timpul altercației, un coleg a fost rănit la antebraț cu un obiect tăietor, iar altul ar fi fost lovit.

Un băiat de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară și un elev, într-o școală din Bistrița

Incidentul vine la scurt timp după ce un adolescent de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară și un elev. Incidentul a avut loc într-o școală din Bistrița. După incident, minorul a fost internat la Psihiatrie Infantilă, iar bunicul său susține că acesta ar fi fost victima bullyingului. Incidentul s-a petrecut pe 19 octombrie.