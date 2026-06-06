Elveția nu va participa la programul Copernicus al UE în următorii ani

Guvernul elvețian a ales să nu participe la programul de observare a Pământului Copernicus al Uniunii Europene în următorii ani, invocând constrângeri bugetare. Această decizie contravine aprobării anterioare a parlamentului de a adera la inițiativă, scrie swissinfo.ch.

Din cauza situației financiare a guvernului federal, Elveția nu va participa la Copernicus în perioada 2028-2034, a anunțat vineri Consiliul Federal.

Nu a oferit alte detalii, dar a precizat că Elveția va reconsidera probabil participarea în 2032.

Copernicus a fost lansat în 1998 de UE și Agenția Spațială Europeană (ESA). Acesta oferă o gamă largă de informații geografice în domenii precum monitorizarea mediului. În special, monitorizează schimbările climatice.

În urmă cu mai bine de patru ani, parlamentul elvețian a transmis un semnal clar în favoarea aderării la Copernicus și a adoptat o moțiune corespunzătoare fără dezbatere. De atunci, însă, Consiliul Federal a refuzat să pună în aplicare solicitarea.

sursă foto: Keystone-SDA

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