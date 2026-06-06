Apple a încheiat un parteneriat cu SpaceX pentru a aduce mesajele text prin satelit pe iPhone-uri. Cum se activează

Într-o mișcare surprinzătoare care remodelează peisajul conectivității mobile, Apple a încheiat un parteneriat cu SpaceX și T-Mobile pentru a integra mesageria prin satelit Starlink direct în iPhone, se arată pe pagina de Facebook Hashem Al-Ghaili.

Introdusă discret odată cu actualizarea software iOS 18.3, această colaborare marchează prima dată când Apple a ocolit parteneriatul său exclusiv cu Globalstar pentru a accepta un furnizor rival de sateliți.

Inițial limitată la un grup select de beta-testeri, noua funcție adăugată permite utilizatorilor să trimită și să primească mesaje text în zone complet lipsite de acoperire celulară. Opțiunea este ușor accesibilă printr-un comutator dedicat în setările celulare, oferind o copie de rezervă perfectă pentru comunicarea în afara rețelei.

În timp ce serviciul Starlink de la T-Mobile a fost inițial destinat exclusiv dispozitivelor Samsung, această extindere pentru iPhone lărgește semnificativ acoperirea tehnologiei direct-to-cell. Deși versiunea beta actuală acceptă doar mesaje text, SpaceX și T-Mobile intenționează să extindă serviciul pentru a accepta date, apeluri vocale și partajare media pe măsură ce sunt implementați mai mulți sateliți.

Acest parteneriat a trimis deja unde de șoc în întreaga industrie, declanșând o scădere imediată de 11% a prețului acțiunilor Globalstar la anunț. Pe măsură ce giganții tehnologici majori concurează pentru controlul asupra cerului, consumatorii rămân cu opțiuni de comunicare în situații de urgență și în afara rețelei mai robuste ca niciodată.

Autorul recomandă:

Ce trebuie conectat primul, telefonul mobil sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică