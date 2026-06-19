Prima pagină » Actualitate » Euro nu se mai oprește din creștere, la fel și dolarul. Cu cât este cotată vineri moneda euro de către BNR

Euro nu se mai oprește din creștere, la fel și dolarul. Cu cât este cotată vineri moneda euro de către BNR

Euro nu se mai oprește din creștere, la fel și dolarul. Cu cât este cotată vineri moneda euro de către BNR
Moneda Euro comtinuă să crească. Foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nouă zi în care dolarul american înregistrează o creștere semnificativă în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referință anunțat pentru vineri de Banca Națională a României. Este o nouă zi de creștere consecutivă a monedei blocului comunitar.

Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,2391 lei, de la 5,2339 lei, curs înregistrat joi. De notat că, pe data de 6 mai, euro a înregistrat un record, fiind cotat la 5,2688 lei.

Euro și dolarul, în creștere. Francul elvețian și aurul sunt în scădere

Un euro se tranzacționează vineri la 5,2391 lei, în creștere față de ziua precedentă, când era cotat la 5,2339 lei. Și dolarul înregistrează vineri o creștere semnificativă față de moneda națională. Astfel, a ajuns la 4,5710 lei, comparativ cu 4,5584 lei, cât a fost joi.

Vineri, 19 mai, euro a depășit un nou prag psihologic, aproape 5,3 lei

Francul elvețian este cotat la 5,6731 lei, în scădere de la nivelul de 5,6804 lei. Aurul a fost cotat la 612,0168 lei pentru un gram, față de 625,8893 lei în ședința precedentă.

Euro a explodat în ziua moțiunii de cenzură și a depășit nivelul psihologic de 5,2 lei

Euro a continuat să crească în ziua moţiunii de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan. Pe 5 mai a atins un nou record, BNR anunţând un curs de referinţă de 5,2180 lei pentru un euro, cel mai mare nivel din istorie. Pe piaţa interbancară, cursul euro/leu a spart pragul de 5,23 lei, după ora 13.

Cu o zi înainte, pe 4 mai, s-a înregistrat cel mai slab leu din istorie în faţa euro. Banca Naţională a anunţat un curs de 5,1998 lei pentru un euro, cel mai mare nivel din istorie anunţat de BNR. Precedentul record fusese anunţat pe 30 aprilie.

De altfel, cursul valutar este sub presiune constantă după „șocul” declanșat de demiterea guvernului Bolojan care a adus leul la un minim istoric în raport cu euro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Denise Rifai este așteptată la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul lui Ciprian Ciucu
16:26
Denise Rifai este așteptată la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul lui Ciprian Ciucu
EDUCAȚIE Profesorii protestează în fiecare zi din săptămâna viitoare la Parlament: „Am rămas doar cu promisiuni”
15:15
Profesorii protestează în fiecare zi din săptămâna viitoare la Parlament: „Am rămas doar cu promisiuni”
PROIECT DE LEGE Apelanţii numărului de urgenţă 112 vor putea alerta autorităţile cu video sau cu mesaje text, în timp real
15:08
Apelanţii numărului de urgenţă 112 vor putea alerta autorităţile cu video sau cu mesaje text, în timp real
FLASH NEWS Autocisternă încărcată cu benzină, răsturnată pe DN7, în Argeș. Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri
14:41
Autocisternă încărcată cu benzină, răsturnată pe DN7, în Argeș. Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri
FLASH NEWS Președintele CSM demontează speculațiile privind dosarele lui Ciprian Ciucu și Dominic Fritz. Cum explică deciziile care au bulversat lumea politică
14:40
Președintele CSM demontează speculațiile privind dosarele lui Ciprian Ciucu și Dominic Fritz. Cum explică deciziile care au bulversat lumea politică
Mediafax
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
Licitație ANAF cu semne de întrebare! Cu cât a fost adjudecat, de fapt, UN CEAS DE LUX evaluat pe piață la aproape 68.000 de euro
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Marius Băcilă, invitat la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj și miturile din lumea moto

Cele mai noi

Trimite acest link pe