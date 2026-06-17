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Serbia și China, „prietenie de fier”. Cum a pierdut Moscova supremația în relația cu sârbii și mutările cheie ale Beijingului

Cristian Lisandru
Serbia și China, „prietenie de fier”. Cum a pierdut Moscova supremația în relația cu sârbii și mutările cheie ale Beijingului
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Relații strânse între Serbia și China / Foto - Mediafax
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Între Serbia și China sunt relații din ce în ce mai strânse. Moscova, într-o astfel de situație, are numai de pierdut. În luna mai, atât Donald Trump (13-15 mai), cât și Vladimir Putin (19-20 mai) au efectuat vizite extrem de mediatizate în China. Președintele sârb Aleksandar Vučić a efectuat o vizită similară în perioada 24-28 mai. S-a întors acasă cu un pachet de acorduri semnate și o Medalie de aur a Prieteniei. Apropierea Belgradului de Beijing și creșterea rapidă a investițiilor chineze în Balcani evidențiază și mai mult limitele influenței Rusiei în Serbia. Este un moment în care cooperarea cu Moscova devine din ce în ce mai toxică.

Un Beijing neutru, care nu cere Serbiei să abandoneze integrarea europeană pentru a-și atinge obiectivele în regiune, preia cu ușurință rolul anterior al Moscovei de partener cheie al Serbiei în Est.

  • Pe 25 mai, președintele sârb Aleksandar Vučić a părut să lacrimeze ușor în timp ce liderul chinez Xi Jinping i-a înmânat Medalia de aur a Prieteniei.
  • Este cea mai înaltă distincție a Beijingului pentru cetățenii străini.
  • Se acordă pentru contribuții remarcabile la modernizarea Chinei, dezvoltarea legăturilor cu alte țări și consolidarea păcii mondiale.
  • Vladimir Putin a fost primul laureat al acesteia.

„De la acea ceremonie din 2018, doar alte 14 persoane s-au bucurat de această onoare. În Europa, singurul alt deținător al ordinului chinez este fostul prim-ministru francez Jean-Pierre Raffarin”, notează Yulia Petrovskaya pentru The Insider.

Aleksandar Vučić și Xi Jinping / Foto – Mediafax

„Serbia este singura țară europeană care cumpără arme din China”

Există foarte multe proiecte comune care implică investiții de capital chinezesc în Serbia.

Sarcina lui Vučić este aceea de a ajuta Beijingul să deschidă o fereastră către Europa.

Primirea călduroasă a sa din partea lui Xi sugerează că își îndeplinește acest rol destul de bine.

Conform datelor din Serbia, comerțul total cu China a crescut de 6,7 ori între 2012 și 2025.

  • Exporturile sârbe către China au crescut de 333 ori.
  • În dolari, comerțul bilateral în 2025 a ajuns la 9,36 miliarde de dolari.
  • Exporturile din Serbia s-au ridicat la doar 2,1 miliarde de dolari.

Cooperarea acoperă acum tot mai multe domenii, inclusiv tehnologia militară. De fapt, Serbia este singura țară europeană care cumpără, în prezent, arme din China.

  • Vučić numește cooperarea țării sale cu China „de neclintit” și caracterizează vizita sa din mai la Beijing drept cea mai importantă din cariera sa politică.

Aleksandar Vučić / Foto – Mediafax

  • Conducerea Chinei a numit-o „istorică”. Au fost anunțate peste 30 de acorduri, menite să ajute Serbia să atragă noi investiții de milioane de dolari.

Politica externă a Serbiei se bazează în continuare pe patru piloni. Pilonii sunt Statele Unite, Rusia, China și Uniunea Europeană. Apartenența la UE din rămâne un obiectiv strategic cheie (n.red. – la Belgrad)”, continuă Yulia Petrovskaya.

Aleksandar Vučić, vizită strategică în China / Foto – Mediafax

„Un port sigur

Confruntarea Kremlinului cu Occidentul a creat numeroase probleme pentru Belgrad.

Serbia cumpără gaz rusesc, dar are nevoie și de sprijin financiar, investiții și garanții de securitate pentru sârbii care încă locuiesc în Kosovo.

Rezolvarea acestor probleme depinde de Washington și de Uniunea Europeană. SUA și UE sunt nemulțumite de legăturile opace ale Belgradului cu Moscova și de dependența sa energetică excesivă de Rusia.

  • Astfel, relația Serbiei cu China a devenit o sursă de stabilitate. Unii o numesc chiar un port sigur.

Relații strânse între Serbia și China / Foto – Mediafax

  • Și datoria tot mai mare a Belgradului ridică îngrijorări. Principalele împrumuturi pentru proiecte de infrastructură au provenit de la Banca de Export-Import a Chinei (China Exim Bank).
  • Datoria Serbiei față de bancă este estimată la 2,8 miliarde de euro, sau 11% din datoria sa externă totală.

În timpul unei vizite în China, acum șase ani, Vučić a ținut un scurt discurs în chineză. Videoclipul a atras sute de mii de vizualizări și a inspirat glume și meme-uri, aducând cooperării sino-sârbe o doză de bunăvoință publică”, mai scrie Yulia Petrovskaya.

„Înainte de februarie 2022, Vučić simpatiza deschis cu Kremlinul”

Unul dintre principalele proiecte de investiții chineze în Serbia este  fabrica de anvelope Linglong din Zrenjanin, un oraș din provincia Voivodina, în nordul țării.

Fabrica, în valoare de 990 de milioane de dolari, produce 13 milioane de anvelope pe an.

Este prima instalație majoră a producătorului chinez în Europa. În total, Serbia are câteva zeci de unități de producție mari, care implică capital chinezesc, angajând aproximativ 40.000 de persoane.

  • Companiile chineze investesc activ și în coridoare de transport și căi ferate care leagă Belgradul de capitalele europene.
  • Printre astfel de proiecte se numără Coridorul Dunării și linia ferată de mare viteză Belgrad-Budapesta.
  • Companiile chineze construiesc, de asemenea, infrastructură de metrou în Belgrad.

Înainte de februarie 2022, Vučić simpatiza deschis cu Kremlinul și chiar sublinia superioritatea lui Putin față de alți lideri mondiali (în special atunci când comunica cu un public rus)”, amintește Yulia Petrovskaya.

The Insider: „Înainte de februarie 2022, Vučić simpatiza deschis cu Kremlinul” / Foto – Mediafax

„Din 2022, Serbia nu a mai găzduit niciun oficial rus de rang înalt”

 Vučić beneficia constant de reduceri la gazele naturale rusești. Organiza în mod regulat exerciții militare cu forțele Moscovei.

Chiar dacă se plângea că nu avea suficienți bani pentru a cumpăra sisteme de rachete rusești S-400.

Din 2022, Serbia nu a mai găzduit niciun oficial rus de rang înalt, iar Vučić însuși nu mai călătorește la Moscova.

  • În prezent, contactele au loc la un nivel inferior.
  • Ministrul sârb al Energiei, Dubravka Đedović Handanović, și ministrul Cooperării Economice Internaționale, Nenad Popović, participă la evenimente precum Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.
  • Anterior, Aleksandar Vulin, președintele consiliului de supraveghere al companiei de stat Srbijagas, a vizitat Moscova.

Popović și Vulin sunt cei mai frecvenți interlocutori sârbi ai autorităților ruse. Ca răsplată pentru eforturile lor, ambii au fost incluși pe listele de sancțiuni ale SUA din 2023.

  • Vulin a condus Agenția de Informații și Securitate a Serbiei. Înainte a ocupat funcțiile de ministru al Apărării și ministru de Interne.
  • Statele Unite l-au acuzat de legături cu crima organizată și traficul de droguri. A fost acuzat li de participarea la tranzacții corupte care „au facilitat activitățile maligne ale Rusiei”.

Popović, care deține numeroase companii în Serbia și Rusia, a fost acuzat de SUA de corupție și fraudă fiscală”, notează Yulia Petrovskaya.

„Serbia va trebui să-și regândească profund relația cu Kremlinul”

 În timpul vizitei din aprilie a viceministrului rus de externe, Alexander Grushko, la Belgrad, Serbia  și-a confirmat disponibilitatea de a extinde cooperarea cu Moscova.

Nu au fost oferite detalii specifice.

Declarația Ministerului sârb de Externe cu privire la eveniment s-a remarcat în principal prin ceea ce i-a lipsit: cuvântul strategic. Este cuvântul pe care Belgradul îl folosește acum pentru a descrie relațiile sale cu China, Israel și chiar Statele Unite.

Acest ultim punct ar trebui să fie deosebit de dureros pentru Moscova.

Dacă războiul din Ucraina se prelungește, Serbia va trebui să-și regândească profund relația cu Kremlinul. Trebuie să evite punerea în pericol a legăturilor cu donatorii săi financiari și garanțiilor de securitate din Balcani”, încheie Yulia Petrovskaya analiza publicată de The Insider.

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