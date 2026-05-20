Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
Dezbaterile în contradictoriu din Senat, în jurul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 38/2026, care vizează şi programul SAFE, au început azi cu acuzațiile social-democratului Liviu-Lucian Mazilu.

„Guvernul Bolojan, prin şobolăniile interne PNL – USR, a vulnerabilizat acest program de înzestrare a Armatei”, prin introducerea a 12 puncte suplimentare pentru a „satisface interese de grup sau de partid”, potrivit Agerpres.

Cele 12 puncte din ordonanță, fără nicio legătură cu SAFE

„Este vorba de ordonanţa care a suscitat multe discuţii în spaţiul public. Ordonanţa care a fost iniţial aprobată cu două articole, ulterior a fost suplimentată cu încă 12. Noi am propus un amendament, pentru că nu vrem să blocăm programul de înzestrare pe componenta de apărare a României, am considerat că e bine să eliminăm toate celelalte 12 articole, astfel încât să decuplăm partea de apărare (…) şi să putem dezbate şi apoi să meargă la Camera Deputaţilor această ordonanţă doar cu componenta de apărare”, a declarat Mazilu, potrivit aceleiași surse.

Mazilu a mai declarat că, în comisia de buget, nu s-a putut da raport la acest proiect deoarece reprezentanţii PNL şi USR s-au opus, pentru că PSD avea un amendament de eliminare a 12 puncte care nu vizau programul SAFE. Mai mult, el a spus că PNL şi USR consideră cele 12 articole adăugate, „care probabil vin să satisfacă interese de grup sau de partid”, mai importante decât componenta de apărare şi acuză inutil PSD că doreşte să blocheze acest program, transmite Agerpres.

Social-democraţii au considerat că ordonanţa a fost adoptată ilegal de Guvern, după ce a fost demis, iar Biroul permanent al Senatului l-a mandat pe preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituţională în vederea unui conflict juridic de natură constituţională între guvern şi parlament.

„Sigur că acest demers trebuie să continue şi CCR trebuie să se pronunţe. Aş vrea totuşi să îl întreb, în plenul Senatului, pe domnul preşedinte Abrudean dacă s-a gândit şi a sesizat până în acest moment Curtea Constituţională a României”, a spus Mazilu, conform aceleiaşi surse.

Mircea Abrudean, răspuns năucitor

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune însă că nu este obligat să sesizeze Curtea Constituțională și că nu a luat nicio decizie pînă acum.

„ Având totuşi atribuţiile de preşedinte al Senatului care îmi conferă posibilitatea de a sesiza Curtea şi nu obligaţia, am spus şi atunci că analizez toate informaţiile, punctul de vedere al Comisiei pentru constituţionalitate, plus punctul de vedere al aparatului din Senat, plus punctul de vedere al Guvernului şi vă informez în cel mai scurt timp cu privire la decizia luată. Nu am luat încă o decizie”, a precizat Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.

PNL și USR: Au fost respectate procedurile

Senatorul PNL, Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş, a menţionat că în comisia de buget-finanţe s-a blocat „o tendinţă şi o tentaţie ridicată de către reprezentanţii PSD de a supune nişte amendamente fără o analiză judicioasă”.

„Eu cred că dezbaterea în Comisia de buget-finanţe, recte în plenul Senatului, trebuie să fie una suficient argumentată şi pe regulament. Este incorect să susţii că este abuziv votul majorităţii unor colegi ai noştri în Comisia de buget-finanţe. Votul a fost nouă la opt”, a explicat Ţâgârlaş, conform Agerpres.

Alianța PNL-USR a luat fața majorității PSD-AUR

Senatorul PSD Lucian Mazilu a replicat că PSD a dorit ca această ordonanţă să fie adoptată de Senat şi să meargă mai departe cât de repede astfel încât, până pe 31 mai, programul SAFE şi contractele să fie semnate.

Biroul permanent al Senatului l-a mandatat, în urmă cu o săptămână, pe preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la existenţa unui posibil conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României şi Guvern cu privire la procedura de adoptare a OUG 38/2026. PSD a criticat adoptarea ordonanţei de către Guvern şi a cerut un aviz de la Comisia de constituţionalitate, care a constatat că există elemente de neconstituţionalitate.

Guvernul demis Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial OUG, deşi nu mai era în funcţie. Înainte de demitere, Guvernul Bolojan a avut pe ordinea de zi acea ordonanţă de urgenţă cu privire la programul SAFE de înzestrare a Armatei. În timpul şedinţei, la acea ordonanţă au fost adăugate 12 puncte pe ordinea de zi, printre care şi facilităţi acordate unor agenţi economici, lucru care din punctul de vedere al PSD, ar fi necesitat un nou aviz al Consiliului Legislativ. OUG 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial la 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură. Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat-o la Curtea Constituţională.

